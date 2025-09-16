Viajaba en moto y chocó contra el espejo de un auto: al caer la atropelló un colectivo y murió

Una joven de 24 años, muy reconocida en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, murió en un accidente este lunes por la tarde luego de ser arrollada por un colectivo. La víctima se trasladaba con su moto blanca cuando chocó contra el espejo de un automóvil. Al caer al asfalto, un micro la atropelló.

La víctima, identificada como Julia Tactagi, era una reconocida patinadora artística, que daba clases de esa actividad y era hija de un gremialista local.

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 14.30 en la intersección de Avenida Almafuerte y Susana María Acevedo, según informó el diario local Uno. Tactagi falleció en el momento a raíz de la gravedad de las heridas.

Viajaba en moto y chocó contra el espejo de un auto: al caer fue atropellada por un colectivo y murió. captura de redes

Era hija de Martín Tactagi, actual secretario adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer Paraná) y candidato a secretario general por la Agrupación Rojo y Negro en las elecciones que se disputarán el próximo jueves 25. “Abrazamos y acompañamos a nuestro compañero y deseamos fortaleza y paz para toda su familia en este doloroso momento”, indicaron desde el sindicato tras conocerse la noticia.

El hecho generó tristeza en la comunidad paranaense porque la víctima se destacaba en el patín artístico y además era docente de esa actividad. En una entrevista con el medio local Uno realizada tiempo atrás, la joven había contado que su pasión por el patín comenzó a los 8 años. “Es mi vida, sin dudas”, había resaltado sobre ese deporte.

Además de competir, Tactagi era profesora en la Fundación de Sol. Quienes la conocían solían remarcar que en el patín, como en la vida, “caerse es parte del camino, lo importante es levantarse y seguir”.

“La Federación Entrerriana de Patín expresa su profundo dolor y envía un sentido pésame al C.A.L. San Martín por el fallecimiento de Julia Tactagi, quien formaba parte del equipo de técnicos. Pedimos una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares y amigos en este difícil momento”, publicaron desde la organización para despedirla.