Un alumno de 15 años murió en Mendoza tras descompensarse durante una clase de educación física

Un alumno de 15 años murió este jueves al descompensarse mientras participaba de una clase de educación física en el instituto Padre Valentín Bonetti, ubicado en Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

Según informó el Diario UNO, el adolescente tenía una patología previa vinculada al asma que se habría agravado durante la actividad física. La muerte se produjo como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el estudiante —que cursaba segundo año— se encontraba realizando ejercicios junto a sus compañeros cuando se desvaneció. De inmediato, las autoridades del establecimiento dieron aviso al 911 y solicitaron una ambulancia. En paralelo, un maestro y una enfermera de un centro de salud cercano intervinieron y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Cuando el servicio de emergencias arribó al colegio, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Notti. Sin embargo, murió antes de llegar al centro de salud pediátrico. Desde la institución educativa señalaron que el alumno contaba con el apto físico correspondiente para realizar actividad física.

En diálogo con Radio Nihuil, una compañera del adolescente relató los momentos previos al episodio. “Se había acomodado en unas colchonetas, estaba tirado en el piso. Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien. Llegó a sentarse y empezó a convulsionar. Llamé al profe. No pensé que fuera a morir”, expresó.

Tras lo ocurrido, las autoridades del colegio contuvieron al resto de los alumnos y se comunicaron con las familias: “Nos calmaron y después llamaron a nuestros padres. Rezamos, hicimos una oración. Fue todo muy raro”.

A través de un comunicado oficial, que fue difundido en redes sociales, el instituto informó: “Comunicamos con profundo dolor el fallecimiento de un estudiante de 2° año de la institución. El alumno se descompensó durante la clase de Educación Física bajo la supervisión del profesor a cargo, quien lo asistió. Luego fue socorrido y trasladado por el servicio médico. Se dio aviso inmediato a la familia”.

En el mismo mensaje, las autoridades remarcaron que la familia había presentado el apto físico del alumno y expresaron sus condolencias: “Esta noticia nos conmueve profundamente y nos invita a acompañarnos en este momento de tristeza. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, amigos y seres queridos”.

Finalmente, la institución convocó a su comunidad a acompañar a la familia del adolescente: “Invitamos a toda nuestra comunidad a unirse en oración por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos. Nos encomendamos al cuidado maternal de la Virgen María”.