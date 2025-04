Un avión que volaba a Miami se declaró en emergencia y volvió a Ezeiza

Un avión de la línea aérea estadounidense American Airlines que volaba rumbo a Miami se declaró en emergencia este sábado al mediodía tras registrarse humo en la cabina, por lo que debió volver al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, su punto de partida.

El Boeing 787-Dreamliner había partido de Buenos Aires a las 11.09, si bien originalmente su salida estaba programada para las 22.15 del viernes. Luego de dos horas de vuelo, mientras pasaba por Paraguay, realizó un giro y volvió al país tras declararse en emergencia.

Según explicaron fuentes de la compañía aérea a LA NACION, el incidente se produjo cuando el avión volaba por Paraguay, cerca de la ciudad de Formosa. Fue en ese entonces que el piloto debió declarar el “PAN PAN medical”, término que se utiliza para referirse a situaciones donde se registra “una señal de urgencia” que requiere de asistencia, pero que no implica un hecho de “peligro inmediato” para las personas a bordo.

El recorrido del avión

Asimismo, según informaron las mismas fuentes, el avión logró aterrizar en Ezeiza a las 13.55, sin ningún tipo de contratiempo. Una vez en la pista, los pasajeros fueron auxiliados por personal de emergencias y tal como indica el protocolo en estos casos, debieron descender de la aeronave por la manga.

Al momento, la aeronave está siendo inspeccionada por personal de la empresa para determinar las causas del hecho.

Otro antecedente

Este episodio ocurre luego que en noviembre del año pasado un vuelo de la empresa American Airlines que se dirigía desde Ezeiza a Nueva York, también tuvo que volver de emergencia a Buenos Aires, minutos después de salir.

En aquella oportunidad, el vuelo debió retornar al aeropuerto de origen, cuando se encontraba a la altura de la provincia de Córdoba, por una fuerte sospecha de que había una persona encerrada en la bodega, a raíz de una serie de ruidos que comenzaron a escucharse una vez despegada la nave.

“Partimos 21.15, todo normal. A la hora y media nos dieron la cena. Y en un primer anuncio el piloto dijo que íbamos a tener que regresar a Buenos Aires por un problema que no podían identificar bien. A los cinco minutos nos dijo: ‘Hay una persona en la bodega que está haciendo ruidos consistentes y por una cuestión de seguridad tenemos que volver para que no se golpee’ . Llamó la atención el nivel de detalle, aparentemente lo tenían claro, no sabíamos si había cámaras. Y era el comentario de las azafatas, que eran ruidos de una persona aparentemente golpeando con algo ”, reveló en Radio Mitre Marcos Caligaris, el director de contenidos de Cadena 3, que estaba en el vuelo.

Una vez que el avión aterrizó, se montó un operativo en la pista por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para dar con quien estaba encerrado en la bodega. “Cuando entró el cuerpo de la Policía nos preocupamos, porque siempre hubo humor entre los pasajeros, nos parecía muy llamativo. Y cuando vimos que esta gente entró armada a la bodega y nos pidió que nos sentáramos, nos llamó la atención. Pero bajaron a los diez minutos de revisar todo, muy relajados”, indicó, Caligaris debido a que en ese momento no encontraron nada extraño.

Sin embargo, según pudo averiguar LA NACION en aquel entonces, la aeronave de la línea estadounidense fue revisada por completo y no se halló nada extraño. “Escucharon unos ruidos, por seguridad se controló todo y no se encontró nada fuera de los parámetros normales” , explicaron a este medio fuentes al tanto.

