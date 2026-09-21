Un cardiólogo explicó en detalle por qué es grave el cuadro de Mirtha Legrand, a sus 99 años, y lo que hay que evitar

Mirtha Legrand fue internada en el sanatorio Mater Dei, el viernes por la tarde, luego de recibir el alta la semana pasada por una bronquitis. Según un comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del sanatorio, la conductora de 99 años presenta un cuadro compatible con neumopatía y “evoluciona favorablemente”.

En comunicación con LN+, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione alertó sobre la magnitud de este cuadro médico en una paciente de esta edad: “Una bronquitis no es una bronquitis cualquiera, es una bronquitis y una neumonía en una persona de 99 años”.

Para comprender el impacto de esta condición, el especialista explicó: “El pulmón es como una esponja que se cierra y se abre, cuando respiras. La esponja, tiene como unos pequeños tubitos que llega al más chiquitito de todos, que se llama alvéolo, que es como una cosita redondita donde se hace el intercambio de oxígeno”.

“En ese lugar, si yo tengo una infección viral o bacteriana, se me llena de moco. Entonces el oxígeno no puede pasar de lo que yo estoy respirando a la sangre”, sumó Tartaglione y volvió a destacar que a los 99 años, la capacidad pulmonar es menor, por lo tanto se dificulta la oxigenación.

Asimismo, remarcó: “Hay una baja enorme de la defensa” y detalló que en el organismo los linfocitos, definidos por el especialista como “soldaditos blancos”, con el correr del tiempo, se vuelven mas débiles, por lo tanto las defensas son menores.

“Por un lado, tenés que la capacidad reserva de oxígeno no es buena, el pulmón no es bueno, y las defensas no son las que necesita un organismo como el que se necesita a esa edad”, resumió.

Los riesgos

Si bien el especialista alertó sobre la gravedad del cuadro de salud que presenta Mirtha Legrand, debido a su edad, enfatizó: “Esto es grave, pero no quiere decir que esté grave y que por eso la internan, la tienen que internar porque las personas mayores se deshidratan”.

“Toman agua y se deshidratan. Es como una planta, cuando vos no le ponés agua, la planta se deshidrata. Y, cuando le ponés agua, revive”, agregó. Por otro lado, el médico explicó que se produce una alteración del estado de conciencia y la persona no responde correctamente.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand

Los cuidados adecuados

Al ser consultado por los cuidados, Tartaglione respondió que deben estar en relación a “una buena saturación de oxígeno y estado de conciencia”. Además, recalcó la importancia de tomar agua, para no deshidratarse, y alimentarse correctamente.

En la misma línea, destacó la importancia de la internación: “La internás para ver todo eso, para que no esté deshidratada, para ver la frecuencia cardíaca, para ver la saturación de oxígeno, para que vean cómo funciona el riñón.

“Es importante que se evalúe en el lugar de internación y que se vea”, concluyó.