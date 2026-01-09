Un circuito de bares para disfrutar las noches de verano

No hay como las nochecitas de verano. Cuando el calor afloja y el cuerpo se relaja, cuando todavía se puede estar al aire libre sin abrigo, cuando el perfume de las flores se mezcla con el de las veredas recién regadas y a lo lejos se escuchan los grillos. Cuando las noches y las charlas se alargan, y todo parece invitar a quedarse un rato más. Para ese plan perfecto, Club LA NACION acerca distintos bares en los que disfrutar el mejor momento del verano.

Un buen recomendado para los amantes de la cerveza es Buller, que cuenta con dos locales: en Recoleta y en Las Cañitas. Su local de Junín, frente al Cementerio de la Recoleta, es ideal para sentarse en la terraza y disfrutar los primeros frescos de la tardecita. En Las Cañitas el plan se replica con espíritu barrial y movimiento constante. En ambos casos, la propuesta gira alrededor de cervezas de elaboración propia, con estilos clásicos y otros más intensos, y una carta de platos pensados para compartir.

Otra buena idea para disfrutar las noches de verano es La Uat, en Palermo, uno de esos bares que se descubren casi como un secreto y que cambian el clima de la salida. Escondido detrás de una fachada discreta, adentro propone una atmósfera festiva, con guiños a la noche porteña de otras épocas, música que invita a moverse y una barra donde los cócteles tienen personalidad propia.

Por su parte, Víctor Audio Bar, también en Palermo, es una parada ideal para cuando la noche pide bajar un cambio sin perder intensidad. Acá la música es tan protagonista como la barra: sonido de alta fidelidad, vinilos girando y un clima que invita a escuchar, charlar y quedarse. La coctelería ofrece clásicos bien ejecutados, acompañados por una carta pensada para picar sin distraerse del plan principal.

Los amantes de la cerveza artesanal también pueden enfilar hacia Club de la Birra, con sucursales en Caballito, Recoleta, Colegiales y San Isidro. Aquí el abanico contempla desde las versiones más frescas y fáciles de tomar a las opciones más intensas, así como platos para compartir pensados para acompañar cada pinta. La atmósfera es relajada pero siempre animada.

Finalmente, si el plan es más de cita, Milión puede ser ideal. En Recoleta, se ubica en una elegante mansión de estilo francés de principios del siglo XX, con jardín, terraza y distintos salones que crean un ambiente íntimo y encantador perfecto para conversar y conocerse mejor. La propuesta combina coctelería de autor, tapas y una cocina argentina reinterpretada, todo en un marco arquitectónico que trasmite historia y estilo porteño.

Entre cervezas, cócteles, música y mesas al aire libre, la noche porteña se deja recorrer sin apuro. Es la mejor época del año para disfrutarla.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

De copas

Buller

20% de lunes a miércoles

La Uat Bar

15% todos los días

Víctor Audio Bar

15% todos los días

Club de la Birra

20% de lunes a jueves

Milión

20% en almuerzos y cenas todos los días