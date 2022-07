Un colectivero perdió el control y provocó un impresionante choque múltiple en Boedo

Un impresionante incidente vial tuvo lugar este sábado en el barrio porteño de Boedo. Sucedió durante la madrugada, cuando un colectivero perdió el control de su vehículo al llegar a la esquina de México y Castro, y provocó un choque múltiple en el que siete autos se vieron involucrados.

El hecho ocurrió alrededor de las 4 cuando el colectivo y un auto llegaron a la intersección, donde el semáforo no funcionaba correctamente y sus luces titilaban, según informó LN+. En ese momento y en circunstancias que se investigan, se produjo un choque entre ambos como consecuencia del cual el segundo rodado quedó a la altura de la esquina con el frente y parte del paragolpes trasero destrozados.

El primer auto con el que chocó el colectivo

Por su parte, el colectivo continuó avanzando y embistió desde atrás a un segundo auto color gris que estaba estacionado varios metros adelante. Este último, a su vez, comenzó un choque en cadena con otros cinco vehículos que se encontraban en las mismas condiciones.

A pesar de que al menos cuatro de los seis autos estacionados sufrieron daños ostensibles, no había personas en su interior, por lo que no se lamentaron heridos. No obstante, se informó que los dos ocupantes del vehículo blanco con el que chocó el colectivo en la esquina de México y Castro sufrieron lesiones y tuvieron que ser trasladados al Hospital Ramos Mejía.

El segundo auto con el que chocó el colectivo provocó un choque en cadena con otros cinco

“Los accidentes de tránsito acá son muy comunes. Hubo varios casos en el último tiempo donde venían rapidísimo y también está lo del semáforo, aunque cuando no está igualmente esta esquina la pasan de largo”, afirmó una vecina de la cuadra.