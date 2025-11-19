Un día en Núñez

Núñez vive un momento de ebullición. En los últimos años, el barrio creció en altura, en movimiento y en propuestas: nuevos edificios y zonas más activas que trajeron también una vida comercial más variada, con restaurantes que se llenan rápido, heladerías que se vuelven punto de encuentro, gimnasios modernos y servicios que acompañan el ritmo de quienes llegan a vivir (y a pasar) por estas cuadras. A continuación, una propuesta para un día perfecto en Núñez.

La mañana puede comenzar en Gontran Cherrier, en la esquina luminosa de Congreso y 3 de Febrero. Este local combina mesas amplias, olor a manteca recién horneada y una barra que nunca falla: croissants perfectos, pain au chocolat, baguettes tibias y cafés bien hechos. Es ese tipo de lugar donde el desayuno se siente un pequeño lujo cotidiano.

Después del desayuno puede ser buen momento para moverse un poco y Fiter, emplazado dentro del Club Ciudad, es una opción práctica y moderna para hacerlo. El gimnasio tiene un salón amplio, mucha luz y una combinación de máquinas, cintas y espacios de entrenamiento libre que permiten desde una rutina corta hasta un plan más completo.

Más tarde puede ser momento de hacer compras útiles. Como la búsqueda de algún imprescindible para la casa, en Decor Living New, sobre Cabildo y Guayra, un local lleno de sillones, butacas y piezas de deco que invitan a entrar y enamorarse.

O tal vez lo que haga falta sea algún ítem de farmacia o perfumería, y allí puede solucionar las cosas Soy tu Farmacia, con un local aprovisionado para cualquier necesidad, desde cuidado personal o vitaminas a cremas y remedios de venta libre.

A esta altura es posible que se haya despertado el hambre, y el almuerzo puede darse en Sensu, cuyo sushi hecho en el momento nunca decepciona. Ofrece rolls con combinaciones originales, ensaladas tipo bowl que salen frescas y platos calientes para satisfacer cualquier antojo. Entre salmón, langostinos grillados, makis y opciones más livianas, la carta permite comer rico sin caer en lo obvio.

Para el postre, Chocorísimo espera en Cabildo e Iberá. La propuesta es helado clásico bien hecho: chocolate en todas sus versiones, dulce de leche tentador, frutas frescas y combinaciones más intensas para los que buscan algo distinto. También tienen paletas siempre deliciosas. Un cierre dulce y perfecto para este día en el barrio.

