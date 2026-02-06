Un día en TOM

Hace rato que salir de compras ya no es solo comprar. En TOM (Tortugas Open Mall) el plan se parece más a una escapada de día completo que a una visita express. Con su formato de open mall, espacios al aire libre y un mix pensado para recorrer sin apuro, este centro comercial de zona norte invita a llegar temprano, caminar, mirar, sentarse a comer y seguir. Todo en un mismo lugar y de la mano de los beneficios de Club LA NACION.

El día arranca en Tostado, una parada segura para desayunar sin vueltas. Café bien hecho, opciones dulces y saladas y mesas ideales para tomarse el primer rato con calma antes de salir a recorrer el shopping. Un comienzo simple y efectivo para activar el plan.

Si la visita fue con chicos, un buen punto de partida para las compras pueden ser las marcas infantiles. En ese camino, Wanama Kids propone prendas cómodas, de buena calidad y con un estilo canchero que replica el ADN de la marca adulta, pensadas para armar looks urbanos y funcionales. Owoko, por su parte, apuesta al juego y al color: estampas protagonistas, prendas pensadas para moverse libremente y una impronta más lúdica. Y si hay bebés en la familia, no pueden dejar de pasar por Creciendo, especializado en ropa y básicos para recién nacidos y primera infancia, con prendas funcionales, suaves y prácticas para el día a día, pero también lo último en equipamiento, desde cochecitos a juguetes.

También en clave de moda joven, aunque ya más adolescente y/o adulta, This is Feliz Navidad se destaca por un sello muy claro: sus estampas. Gráficas potentes, ilustraciones originales y mensajes con identidad propia atraviesan remeras, buzos y hoodies, que se combinan con siluetas amplias y telas cómodas.

Si para esta altura el hambre se hace presente, hay dos recomendados infalibles. La primera es Deniro, cadena reconocida por sus hamburguesas de entraña. Carne jugosa, sabor intenso y combinaciones clásicas y bien pensadas, servidas en panes artesanales y con acompañamientos contundentes. Aunque para quienes prefieren algo más liviano y fresco, Palta propone una carta basada en bowls, ensaladas, wraps y platos donde la palta es efectivamente protagonista. Cocina simple, ingredientes naturales y opciones vegetarianas que funcionan bien para un almuerzo relajado.

Para el postre, Freddo amplía su recetario clásico con una estrategia clara: rotación de sabores de edición limitada y foco en ingredientes más “adultos”. El pistacho ganó protagonismo en los últimos años, con versiones más intensas y menos dulces, y también crecieron los chocolates de mayor porcentaje de cacao, pensados para paladares que buscan profundidad y no tanto azúcar.

La tarde puede seguir con un poco más de shopping. Y en TOM hay dos marcas masculinas que funcionan muy bien para renovar el placard adulto. Rever Pass se mueve en el terreno del smart casual: camisas, sweaters, pantalones y abrigos pensados para el uso diario, con una paleta sobria y cortes clásicos que no pasan de moda. Y un paso más arriba en formalidad aparece Equus, referente local en sastrería contemporánea. Trajes, blazers, camisas y prendas bien estructuradas, con inspiración europea y atención al detalle en calces y materiales.

Y mientras el sol va cayendo, ¿qué mejor momento para empezar a pensar en una rica comida para cerrar el día? TOM sigue sorprendiendo y ofrece dos infalibles. Una es Almacén de Pizzas, cuyas variantes de masa fina y tamaño generoso invitan a estirar la charla. La otra es Malcriado Fuegos, una propuesta centrada en carnes a la parrilla y cocina al fuego, con platos potentes, porciones generosas y un ambiente canchero que funciona perfecto para cerrar el día con algo más contundente.

