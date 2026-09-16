Un estudio reveló que consumir bebidas extremadamente calientes, como café o té, puede triplicar el riesgo de padecer cáncer de esófago

Un estudio publicado en el Reino Unido por la revista científica International Journal of Cancerreveló que consumir bebidas extremadamente calientes, como café o té, puede triplicar el riesgo de padecer cáncer de esófago en comparación con tomarlas tibias.

El estudio, titulado”Bebidas calientes y cáncer de esófago: análisis prospectivos en aproximadamente 1 millón de adultos del Reino Unido", fue elaborado por los investigadores Kezia Gaitskell, Sarah Floud, Gillian K. Reeves y Keren Papier.

La relevancia de este análisis radica en que, a pesar de lo habitual que resulta el consumo de bebidas calientes, el nivel de riesgo que representan a temperaturas de consumo común dentro de las poblaciones occidentales aún no estaba del todo claro.

El cáncer puede prevenirse al dejar enfriar las bebidas

¿Cómo fue la realización del estudio?

Para examinar este fenómeno, los autores evaluaron el hábito de consumo y la preferencia de temperatura expresados por casi 980.000 adultos británicos.

El seguimiento determinó que la frecuencia del consumo por sí sola no mostró un vínculo significativo con el carcinoma de células escamosas de esófago; sin embargo, los datos confirmaron que la temperatura elevada sí constituye un factor determinante.

Por ello, la investigación concluye que una medida preventiva fundamental y accesible para reducir el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer consiste simplemente en dejar enfriar las bebidas antes de ingerirlas.

En el Reino Unido se diagnostican cerca de 9.600 casos nuevos de cáncer de esófago al año, de acuerdo con la organización Cancer Research UK.

Este hallazgo resulta muy impactante porque el esófago es un órgano fundamental para el organismo, ya que es el conducto muscular encargado de llevar los alimentos y líquidos desde la garganta hasta el estómago.

Según los investigadores, el 14 % de estos diagnósticos se podría prevenir con algo tan sencillo como permitir que el café o el té se enfríen antes de beberlos.

Los participantes indicaron la cantidad diaria de tazas consumidas

Para llegar a este resultado, el equipo utilizó información proveniente de dos grandes grupos de estudio británicos: el Million Women Study, una de las investigaciones de salud femenina más amplias del mundo, y el UK Biobank, un proyecto biomédico a largo plazo que registra hábitos de vida de medio millón de personas.

Durante el proceso, los participantes indicaron la cantidad diaria de tazas consumidas, clasificándose entre quienes tomaban menos de seis bebidas al día y quienes tomaban seis o más.

Asimismo, especificaron cómo preferían la temperatura de sus infusiones al momento de beberlas: “muy caliente”, “caliente”, “tibia” o “no consume bebidas calientes”.

Los resultados demostraron que el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer se incrementa de manera proporcional a la temperatura de la bebida.

Las personas que solían tomar café o té calientes registraron casi el doble de riesgo en comparación con quienes preferían consumirlos tibios, mientras que la preferencia por bebidas muy calientes triplicó dicha probabilidad.

Tomar bebidas calientes podría ser perjudicial para la salud

Asimismo, el volumen de consumo diario demostró ser un factor determinante: beber seis o más tazas al día incrementó el riesgo de cáncer de esófago en un 71 % en contraste con ingerir menos de seis tazas calientes.

Por otro lado, en una entrevista para CNN, la autora principal de la investigación y epidemióloga nutricional sénior en Oxford Population Health, Keren Papier, destacó que “este es el estudio más grande realizado hasta la fecha” sobre este tema.