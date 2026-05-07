Un fuerte temporal azotó a Mar del Plata y la costa bonaerense: calles inundadas y árboles caídos

La ciclogénesis que afectará a gran parte del país durante toda la jornada de este jueves llegó primero a la Costa Atlántica, donde provocó destrozos que obligaron a las autoridades locales a intervenir y emitir una serie de alertas. La ciudad de Mar del Plata fue una de las más afectadas por las adversas condiciones del tiempo, que dejaron árboles caídos, calles inundadas y temor entre los vecinos.

Si bien durante la tarde del miércoles se empezaron a registrar lluvias en la ciudad, el pronóstico del tiempo empeoró durante el anochecer, cuando empezaron a registrarse fuertes tormentas. Así, durante la madrugada, el fenómeno tomó más fuerza y devastó a distintos sectores.

En redes sociales, muchos usuarios compartieron videos sobre los anegamientos cerca de sus casas y en sitios aledaños. En la mayoría se podía observar a las calles completamente inundadas y vacías, ya que los autos no podían circular, y árboles caídos.

Según informó el medio local La Capital, Defensa Civil no reportó evacuados ni llamados de ayuda a raíz de la ciclogénesis, aunque instó a la población a mantenerse resguardada y protegida. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto, emitió una serie de alertas naranjas por tormentas para la ciudad y advirtió que las precipitaciones se mantendrán durante toda la jornada del jueves, aunque su intensidad variará.

Desde Defensa Civil informaron que hubo “árboles y postes de luz caídos, calles anegadas y un cartel volado en Luro y 180“, mientras que, al tratarse de una tormenta, hubo intensa actividad eléctrica como rayos y relámpagos. En barrios como el Puerto o zonas del microcentro, como la esquina de Rawson y 20 de septiembre, se registraron inundaciones impactantes.

Las calles de Mar del Plata quedaron tapadas por el agua

La Municipalidad de General Pueyrredón alertó a la ciudadanía sobre las condiciones pero aseguró que este jueves habrá actividad escolar con normalidad. “Según los últimos partes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas continuarán durante las próximas horas pero irán disminuyendo después de la medianoche, especialmente en el sudeste de la provincia. Por este motivo, el Comité de Contingencia -reunido en el COM junto a las distintas áreas operativas del municipio- definió no suspender las clases”, marcó.

Impresionante anegamiento en Mar del Plata

En este sentido, la municipalidad también compartió una serie de recomendaciones para mantener a la población protegida: en caso de circular, salir con tiempo de antelación; asegurar macetas y objetos suelto de balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Para este jueves, el SMN advierte sobre chaparrones y vientos fuertes que prevalecerán del sector sudoeste para toda la jornada. La temperatura rondará entre 14°C y 18°C. Además, las ráfagas podrían alcanzar velocidades aproximadas de 69 kilómetros por hora.

Asimismo, las condiciones adversas se mantendrán durante el fin de semana, debido a que a partir la noche del viernes se prevén fuertes vientos con el consecuente crecimiento del mar y las olas.