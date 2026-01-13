Un geólogo explicó en detalle por qué se produjo la ola gigante en Mar Chiquita y si puede volver a ocurrir

Este lunes, un “meteotsunami” se cobró la vida de un joven de 29 años e hirió a otras 35 personas en Mar Chiquita, en la costa bonaerense. Para analizar el origen del fenómeno y las posibilidades de que vuelva a ocurrir, el geólogo Rubén Medina dialogó con un móvil de LN+.

Ruben Medina, oceanografo

“Para que pase esto lo que tiene que existir es una perturbación en la masa de agua”, manifestó Medina y agregó: “Que puede darse por un deslizamiento en el fondo oceánico, generando una perturbación en la superficie y propagándose en varias direcciones, en particular hacia la orilla”.

En consonancia, el experto hizo referencia a otras causas que podrían haber originado el evento. “También puede darse por un deslizamiento de tierra en el talud continental o por la caída de un meteorito”, detalló.

El experto compartió su cosmovisión del hecho ante un móvil de LN+

En palabras del geólogo, “durante gran parte del día sopló viento norte y luego esa masa fue reemplazada por viento que vino del sur. Esa diferencia de presión generó una especie de pistón, que se trasladó hacia la orilla, generando un tren de olas que trajo las consecuencias que ya todos conocemos”.

¿Puede volver a ocurrir?

Consultado sobre las probabilidades de que el fenómeno se repita, Medina no anduvo con rodeos. “A diferencia de un sismo, para el cual debe pasar mucho tiempo, un ”meteotsunami” se puede repetir en cualquier momento“, resaltó.

Desde el prisma del geólogo, “estos eventos se están dando cada vez con más frecuencia, puntualmente en el sector de Santa Clara”. Asimismo, y con la finalidad de aquietar el pánico, sostuvo: “De todas formas, las olas que podemos ver en esta costa siempre van a ser inferiores a los dos metros”.

Captura del momento exacto del "meteotsunami" en Santa Clara del Mar (Fuente: Archivo - La Nación)

Precauciones a considerar

Si bien en su intercambio con LN+, Medina dijo que “un “meteotsunami” no se puede prever porque no se trata de una ecuación matemática“, sí resaltó que se pueden tomar ciertas consideraciones.

“Por ejemplo, cuando el mar se retira de golpe, es una señal a considerar. No quiere decir que sí o sí vaya a pasar algo, pero sí que debemos estar atentos”, recomendó el geólogo.

Por último, y ante la pregunta sobre si lo más importante en relación a una ola radica en su tamaño o su potencia, el experto concluyó: “El peligro está presente en ambos componentes. Tanto en el impacto de una ola en sí, como también en el momento en el cual el agua se retira, arrastrando a cualquier persona mar adentro”.