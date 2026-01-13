Qué se sabe de la ola gigante causó un muerto y 35 heridos en Mar Chiquita

Una crecida repentina del mar generó una escena de extrema tensión el lunes en la costa bonaerense. Un joven de 29 años murió y al menos 35 personas resultaron heridas en Mar Chiquita, además de múltiples rescates en Mar del Plata y Santa Clara del Mar.

El episodio se produjo luego de una pronunciada bajamar, en plena tarde, cuando las playas estaban colmadas por las altas temperaturas, que superaron los 38°C.

Meteotsunami en la costa atlantica

La víctima fatal fue identificada como Yair Manno, un marplatense que vivía en Francia, que se encontraba en la zona de la boca de la laguna de Mar Chiquita, un sector donde confluyen fuertes corrientes. Según la investigación a cargo del fiscal Ramiro Anchou, el fallecimiento se habría producido por asfixia por inmersión.

Testigos indicaron que el joven caminaba con el agua a la altura de las rodillas cuando fue sorprendido por la corriente y arrastrado hacia una zona más profunda. Conocidos del joven indicaron que no sabía nadar.

Yair Amir Manno Núñez, el marplatense que vivía en Francia y murió en Mar Chiquita Captura Instagram

Un fenómeno repentino y difícil de prever

Desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se trató de una crecida inesperada, descripta por autoridades locales y guardavidas como una “súper ola” o incluso un “mini tsunami”. Andrea Lezcano, directora de Seguridad en Playas de Mar Chiquita, explicó que el avance del mar se dio de manera progresiva desde Santa Clara del Mar hasta la laguna, pero con una fuerza inusual.

En cuestión de segundos, el agua avanzó sobre la arena y arrasó con todo a su paso: reposeras, sombrillas y pertenencias personales. Muchos bañistas quedaron atrapados en el agua y debieron asistirse entre sí, especialmente niños y adultos mayores.

Guardavidas relataron que el mar ganó más de 50 metros de playa en muy poco tiempo.

A la hora de la marejada había miles de personas en la playa de Mar Chiquita

Rescates, heridos y evacuación de playas

El operativo de emergencia incluyó la intervención de guardavidas, motos de agua y botes, que ya se encontraban abocados a otros rescates cuando ocurrió la crecida. En total, se reportaron 35 personas con golpes y cortes, aunque ninguna con heridas de gravedad.

En Santa Clara del Mar, un bañista sufrió un paro cardíaco en medio del caos y fue reanimado en la playa antes de ser trasladado a Mar del Plata, donde permanece fuera de peligro.

Una ola Gigante provocó un muerto y 35 heridos en Santa Clara

Tras el episodio, las autoridades municipales dispusieron la evacuación inmediata de las playas afectadas. Desde el municipio de Mar Chiquita remarcaron que, si bien estaba previsto un aumento del viento, no existían alertas que permitieran anticipar la magnitud del fenómeno.

Qué explicaron los especialistas y las autoridades

Guardavidas y coordinadores del operativo coincidieron en que no se trató de una ola aislada, sino de una crecida súbita y sostenida, vinculada a la dinámica posterior a la bajamar. “Fue muy rápido, duró apenas 30 o 40 segundos”, señalaron desde el servicio de seguridad en playas, al describir un evento que tomó desprevenidos tanto a bañistas como a rescatistas.

La boca en la Albufera de Mar Chiquita lugar en donde la ola se llevó a un pescador Mauro V. Rizzi

El caso volvió a poner en foco los riesgos de las corrientes en zonas como la boca de la laguna de Mar Chiquita, muy concurrida por pescadores y turistas, y la necesidad de extremar las precauciones ante cambios bruscos en el comportamiento del mar, incluso en jornadas de aparente calma.