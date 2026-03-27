Un grupo de alumnos de la Universidad de Lanús acusó a un docente de agresión y LLA exigió explicaciones

Un grupo de estudiantes libertarios de la Universidad de Lanús (UNLA) acusó ser agredido físicamente por un docente este miércoles y La Libertad Avanza (LLA) repudió el episodio y exigió explicaciones a la entidad educativa. La pelea fue grabada y compartida en redes sociales, mientras que los alumnos involucrados hicieron un descargo en el que señalaron que uno de ellos terminó con una costilla fisurada.

Mediante una grabación, los estudiantes que realizaron la denuncia dijeron que el profesor Juan Tumini lideró una “patota kirchnerista” -en la que también se encontraba Emanuel Carloni, una autoridad de la universidad- que los atacó físicamente. “Acabamos de denunciar penalmente este acto mafioso donde nuestros jóvenes recibieron golpes de puños y amenazas de muerte”, remarcaron.

Un grupo libertario de estudiantes acusó golpes de un profesor

Asimismo, indicaron que uno de los alumnos, identificado como Julián Aguilar, terminó con una costilla fisurada tras el episodio. Además le exigieron al rector del establecimiento, Daniel Bozzani, que intervenga para identificar a cada uno de los agresores.

La Universidad de Lanús, por su parte, emitió un comunicado en el que repudió los hechos y advirtió que iniciará investigaciones para esclarecer lo sucedido y suspenderá a los responsables. “La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”, explayó.

Luego continuó: “Reafirmamos nuestro compromiso con un campus seguro, plural y en paz. Nos solidarizamos con los estudiantes afectados y llamamos a toda la comunidad universitaria a velar por el respeto mutuo”.

El gobierno nacional también intervino en el episodio y el Ministerio de Capital Humano publicó un comunicado en el que expresó su “preocupación” por la pelea y solicitó a las autoridades de UNLA que les informen las medidas que tomen para garantizar la seguridad de los estudiantes. También enfatizó en la necesidad de que las instituciones universitarias sean ámbitos “donde prevalezca el respeto, la tolerancia y la libertad de expresión”.

“Las autoridades universitarias tienen la responsabilidad de asegurar el adecuado funcionamiento institucional, la convivencia plural y el uso correcto de las instalaciones”, remarcó.

A su vez, el subsecretario de Políticas Públicas, Alejandro Álvarez, visitó la UNLA y se reunió con Bozzani y otros miembros del equipo de la institución tras el episodio. Desde el Gobierno informaron que el encuentro se produjo con el objetivo de interiorizarse sobre lo ocurrido y solicitar medidas para garantizar la libre expresión dentro del ámbito universitario.

El Ministerio de Capital Humano pidió explicaciones ante las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús tras los hechos de violencia política difundidos en redes sociales.



El subsecretario de Políticas Universitarias, @aleciroalvarez, mantuvo un encuentro con el rector de… pic.twitter.com/4wUAatr1Sx — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 27, 2026

“Durante la reunión, se reiteró la necesidad de asegurar la convivencia democrática, el respeto a la pluralidad de ideas y el cumplimiento de la normativa vigente en todas las instituciones educativas“, insistió.

Álvarez también repudió el hecho en sus redes personales y marcó: “No vamos a permitir nunca que los violentos ganen: todos tienen derecho a expresar sus ideas con libertad“. Además sostuvo que Bozzani le notificó que ”el individuo violento ya no forma parte del plantel docente y que la universidad va a tomar todas las medidas necesarias para evitar que esto se repita“.