Un hombre de 67 años murió tras sufrir un paro cardíaco durante el partido entre la Argentina y España

Un hombre de 67 años murió en Buenos Aires durante el partido de la final de la Copa del Mundo que jugó la selección argentina. El SAME confirmó que tuvo un paro cardiorespiratorio e intentaron resucitarlo sin éxito.

No es la primera vez que un partido de la selección argentina termina marcado por un episodio trágico. Tras la victoria de la selección argentina frente a Inglaterra, como informó LA NACION, miles de hinchas se volcaron a las calles de distintas ciudades del país para celebrar el pase a la siguiente instancia del Mundial. En Mar del Plata, los festejos dejaron un herido luego de que un semáforo se desplomara sobre una de las zonas donde se concentraba la multitud.

El episodio ocurrió en Mar del Plata, en la intersección de la avenida Pedro Luro e Hipólito Yrigoyen, un punto habitual de las celebraciones futboleras en la ciudad costera. De acuerdo con lo informado por el SAME, un hombre sufrió lesiones por la caída de la estructura, recibió las primeras atenciones en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Se cayó un semáforo durante los festejos realizados en Mar del Plata 0223

La estructura cedió desde la base y quedó tendida sobre la avenida Hipólito Yrigoyen mientras cientos de personas permanecían en el lugar. Tras el incidente, los presentes formaron un cordón humano para facilitar la asistencia del herido. Del operativo participaron efectivos del SAME, Defensa Civil, la Cruz Roja y la Patrulla Municipal, que además retiraron el semáforo de la calzada y ordenaron el tránsito para permitir la circulación de las ambulancias.

Otro episodio se registró, como reportó LA NACION, tras el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a Suiza, cuando los festejos derivaron en un incidente en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. En esa oportunidad, un grupo de hinchas se subió al techo de un bar ubicado en pleno centro y la estructura cedió por el peso de las personas.

El hecho ocurrió en la intersección de 3 de Febrero y 9 de Julio, a metros de la plaza Ramírez. Varios hombres treparon a la pérgola del bar Bella Vista en medio de las celebraciones por la clasificación a las semifinales del Mundial. La estructura colapsó y cayó sobre el sector de mesas y sillas. La secuencia fue registrada por testigos con sus teléfonos celulares y las imágenes reflejaron el momento de pánico que se vivió entre los presentes.

Luego de la victoria frente a Inglaterra, un hombre resultó herido por la caída de un semáforo en Mar del Plata 0223

Por otra parte, un hombre murió durante los festejos de la victoria de la selección argentina ante Egipto por el Mundial 2026 tras recibir un piedrazo en medio de una pelea entre hinchas. En las redes sociales circularon, como informó LA NACION, los videos en los que se ve la secuencia de los disturbios en los que resultó herida la víctima de 46 años identificada como Franco Depauli.

Ese incidente ocurrió en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo durante las celebraciones en la vía pública. Allí se armó una gresca entre hinchas. Ante esta situación, Depauli se dirigió hacia su auto para buscar un objeto en su baúl. En ese momento, recibió el impacto de una piedra en su cabeza y cayó inconsciente sobre la vereda.

Tras el episodio, la víctima recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladada por sus familiares al Hospital Ángel Marzetti, ubicado a 10 cuadras del punto de concentración de los festejos. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud ya había muerto a raíz de un traumatismo craneal.