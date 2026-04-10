Un hombre se negó a pagar y le pegó una trompada a la mesera de un bar de Rosario

Un hombre que se negó a pagar por adelantado en un bar de la ciudad de Rosario golpeó en la cara a una mesera y quedó detenido. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del bar Leuda, ubicado en pleno centro rosarino, y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

En las imágenes pueden verse cómo el hombre permanece sentado en aparente actitud de calma. Tras hacer su pedido, una de las mozas del bar se acerca y le indica que debe abonar por adelantado, lo que provoca la desmedida reacción del agresor, según informó el medio local El Tres.

“Nos sentimos expuestas. Esta vez fue un golpe, pero no sabemos qué puede pasar la próxima", señalaron las trabajadoras del local, ubicado en la calle Sarmiento 731.

La agresión a la moza en Rosario

Según la reconstrucción de la mujer agredida, luego de recibir el golpe en el rostro, el hombre se levantó y abandonó el bar. Minutos más tarde, fue aprehendido por la policía rosarina en la calle Córdoba.

Por otro lado, las mozas aseguraron que el agresor es un habitué del lugar, lo que genera más preocupación sobre eventuales nuevos episodios de violencia. Una de las compañeras de la mujer que recibió el puñetazo agregó que el hombre “acostumbra a irse sin pagar” y “empuja el mobiliario del lugar para intimidarnos”.

El bar queda en pleno centro de Rosario

Como consecuencia de la agresión, la empleada sufrió una lesión en la nariz y diversas heridas en el rostro. Sus colegas relataron que la joven se encuentra bajo un fuerte estado de shock y que radicará la denuncia correspondiente. “Está muy asustada en su casa, no es la primera vez que pasamos por esto“, subrayaron.

Una pelea que terminó con dos heridos

En febrero, una violenta pelea tuvo lugar en la localidad de Castelar, en el partido bonaerense de Morón, cuando un grupo de personas se trenzaron en una discusión de tránsito que terminó con golpes y patadas en el piso. Producto de las fuertes agresiones, un hombre quedó internado con graves heridas y otros dos fueron detenidos.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Seguridad bonaerenses, el conflicto comenzó en la calle Juan Manuel de Rosas entre Gutiérrez y Urdinarrain, sobre el Acceso Oeste, cuando —por razones que se desconocen— dos personas que iban a bordo de una camioneta Fiat Fiorino, identificados como O.R.M. y C.M., se bajaron y comenzaron a increpar al conductor de otro vehículo.

La violenta pelea que tuvo lugar sobre el Acceso Oeste

En medio del altercado, los dos hombres fueron amenazados por el otro conductor, identificado como A.D.V., con un rifle de aire comprimido. Ante esto, comenzaron a agredirlo físicamente hasta que cayó al piso, en donde continuaron con golpes y patadas.

En los videos, que fueron capturados por uno de los vecinos del lugar desde una ventana, se puede ver cómo incluso le pegan con un fierro para aflojar tuercas de llantas mientras están rodeados de otras personas que se suman e intentan separarlos.

El hombre fue agredido cuando estaba tirado en el piso

Desde el Ministerio de Seguridad indicaron que la víctima, de 62 años y oriundo del partido de Ituzaingó, fue trasladada por efectivos del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, en donde permaneció en observación por varias horas hasta recibir el alta médica.