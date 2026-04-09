“A mi hijo lo mataron” y otras desgarradoras frases del padre de Ángel, el nene muerto en Comodoro Rivadavia

Ángel, un niño de cuatro años, murió el pasado domingo en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tras ingresar sin signos vitales. El niño llegó asistido por personal de salud, luego de que su madre solicitara auxilio por un cuadro de dificultades respiratorias en su domicilio. A pesar de los esfuerzos médicos, murió horas después de haber ingresado en paro cardiorrespiratorio. Este hecho, de características dudosas, despertó la inmediata intervención del Ministerio Público Fiscal, que inició una serie de medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Junto a su pareja, el padre de la víctima, apuntó contra la madre de su hijo (Foto: Captura IA)

El padre de Ángel, distanciado de la madre, denunció públicamente que el niño fue víctima de un acto violento. “Mi hijo no era un chico enfermo, estaba en buena salud, no tenía problemas en el corazón ni los pulmones. ¿Cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron”, sentenció en declaraciones con la prensa durante el entierro del pequeño. Según el testimonio del padre y de su pareja, Lorena Andrade, la madre “abandonó el hospital tras dejar al niño”, mientras ellos permanecieron junto a él hasta el desenlace fatal.

El niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

La investigación judicial se centra ahora en determinar la causa exacta de la muerte. Un informe preliminar de la autopsia, reportado inicialmente por el medio digital ADN Sur, reveló lesiones internas en la cabeza del pequeño. Aunque el hecho causó conmoción, no existen detenidos hasta el momento, pese a que la Justicia ordenó un allanamiento en la vivienda de la madre y su actual pareja. En dicho procedimiento, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y otros elementos relevantes para la causa. El padre del niño cuestionó la falta de medidas restrictivas, al señalar que la defensa de la madre logró evitar una detención inmediata ante la ausencia de pruebas concluyentes en esta instancia preliminar.

El vínculo entre los padres estuvo marcado por una prolongada disputa judicial por la tenencia de Ángel. El hombre recordó que su hijo manifestó en reiteradas ocasiones su deseo de vivir con él, un reclamo que, a su criterio, fue ignorado por las autoridades. “Mi hijo pidió, hizo escuchar su voz y nadie le dio bola. Yo pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, lamentó con profunda angustia. Además, el denunciante sostuvo que advirtió a los organismos de protección del menor sobre los posibles riesgos que corría el niño bajo la guarda de su madre, aunque no obtuvo respuestas satisfactorias.

“Mi hijo pidió, hizo escuchar su voz y nadie le dio bola. Yo pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto”, expresó el padre del pequeño

Por su parte, Lorena Andrade afirmó que recibieron mensajes sobre el estado del niño, quien supuestamente asistía al jardín con golpes y sin higiene adecuada. La pareja del padre también cuestionó la lentitud en las medidas judiciales, al argumentar que el allanamiento llegó tarde y permitió la posible destrucción de evidencia. La madre del menor, según los denunciantes, no asistió al velorio. Mientras la Justicia avanza con las pericias, el padre insiste en su pedido de justicia y exige que se investiguen posibles abusos o maltratos previos que, según sus palabras, fueron ocultados por el entorno escolar y familiar cercano a la madre.

Las diez frases más desgarradoras del padre y la madrastra de Ángel

“Le dieron tres meses y dos de prepa nomás y me lo mató... me mató al nene.” —(Padre, sobre la rapidez con la que entregaron al nene a la madre).

“Nunca hicieron una revinculación real porque el nene no conocía a la mamá... lo entretuvieron con juguetitos. Eso no más era su revinculación.” —(Padre).

“La justicia nunca vio dónde vivía el nene. Obviamente, se hicieron los bol**.” —(Padre, sobre las condiciones de vida en el nuevo hogar).

“¿Qué le hicieron al nene para que su cuerpito colapse? Porque colapsó. Ella lo alejó de todos... lo encerraron en esa pocilga.” —(Padre).

“El nene ya salió muerto de ahí, porque cuando entró al hospital ya estaba en coma.” —(Padre).

“No hay nada que indique la causa de muerte, algo que le haya provocado un paro. ¿Por qué esa gente lleva al nene al hospital, se va y no viene al velorio?” — (Madrastra).

“Yo me rompí el lomo cuidando a mi hijo durante 4 años y jamás le pasó nada. Todos saben el padre que yo fui con Ángel y lo que yo sufrí.” —(Padre).

“¿Sabés la impotencia que me da cuando [el padrastro] me dice: ‘Tu hijo es una carga para mí porque tengo que cuidar a los dos y no puedo’?” — (Padre).

“¿Y ahora? El nene salió muerto... ¿Ahora Ángel tiene que hablar desde la tumba sobre cómo lo mataron para que a ella la metan presa?” — (Madrastra).

“Déjenme que yo vele a mi hijo con la gente que sí lo quería... no con unos extraños que lo tiraron ahí y dejaron que se maneje solo. Quiero justicia, quiero que paguen.” —(Padre).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA