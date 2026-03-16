“Realmente desagradable”: hinchas de Rosario Central arrojaron muñecas inflables vestidas con las camisetas de Newell’s

Durante el encuentro entre Rosario Central y Banfield por la fecha 11 del torneo Apertura 2026, disputado este sábado por la noche en el Gigante de Arroyito, un episodio obligó a detener el partido durante algunos minutos. Desde una de las tribunas, un grupo de hinchas locales arrojó al campo muñecas inflables vestidas con camisetas de Newell’s Old Boys. Incluso algunos realizaron gestos obscenos con ellas. También lanzaron bebotes de plástico. “Realmente desagradable”, se quejaban usuarios en redes sociales.

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguraron que este lunes se abrió un expediente sobre este hecho y que “se está evaluando la sanción”.

El violento hecho ocurrió cuando promediaba el primer tiempo. Varios simpatizantes “canallas” intentaron “burlarse” de su rival tras la victoria por 2-0 en el último clásico. Para hacerlo utilizaron esas muñecas, habitualmente asociadas a juguetes sexuales. Personal de seguridad privada y empleados del club retiraban los objetos del campo, pero desde la tribuna volvían a arrojarlos.

Una cargada que cruza los límites: Rosario Central arrojó muñecas inflables vestidas con la camiseta de Newell's

La escena generó una ola de críticas en redes sociales. “¿Todo es válido dentro del folklore del fútbol? Racismo, homofobia, xenofobia, cultura de la violación…”, escribió una usuaria. “La humillación y la sexualización del clásico rosarino llegaron a niveles inimaginables”, señaló otra persona.

“Esta publicación también se podría tomar como xenofobia. La discriminación no es solo de color, sino también por otras cuestiones, y en este caso puede considerarse denigrante hacia la mujer; se utiliza una imagen femenina para ilustrar supremacía y sometimiento”, reflexionó otro usuario, identificado como Juan Pablo Duarte.

“¿Te muestro el video del partido donde los hinchas hicieron una perfo haciendo como que se violaban al rival con muñecas inflables? ¿De qué minoría me hablas? El día que maduren y comprendan las consecuencias de la misoginia internalizada que tienen, vamos a ser un mundo mejor", escribió una usuaria de X.

“Cultura de la violación totalmente normalizada. ¿No piensan sancionar a estos tipos?“, posteó una mujer en respuesta a una publicación oficial del club Rosario Central del pasado 8 de marzo en el contexto del Día de la Mujer.

Anoche con muñecas y bebés inflables… Cultura de la violación totalmente normalizada. A nadie se le ocurrió que no vale todo? Después se hacen los dueños de la moral.

No piensan sancionar a estos tipos? https://t.co/6yG0F7Fe5A — Jime (@jimeadbor2) March 15, 2026

Hasta el momento, ninguna de las instituciones involucradas tanto directa como indirectamente, esto es Rosario Central y Newell’s, se expidió respecto de este particular “festejo” de los hinchas “canallas”.