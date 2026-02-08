Román Burruchaga denunció amenazas de muerte antes de la semifinal del Challenger de Rosario.

El tenista argentino Román Burruchaga, que esta semana participa en el torneo Challenger que se juega en el club Jockey Club en la ciudad de Rosario, recibió amenazas de muerte por WhatsApp contra él y su familia cuando estaba en camino al predio para disputar la semifinal. El atleta presentó la correspondiente denuncia en una comisaría santafesina, según pudo saber LA NACION.

Pese a las amenazas, el deportista de 24 años disputó el encuentro y se impuso al taiwanés Chun Hsin Tseng. Con ese resultado, Burruchaga avanzó a la final del certamen, que se jugará este domingo, y en la que se enfrentará con su compatriota Camilo Ugo Carabelli.

El caso no es aislado: la semana pasada, un tenista español había denunciado el mismo tipo de amenazas por WhatsApp para que pierda el partido.

El sábado por la noche, alrededor de las 22 según pudo saber LA NACION, la directora del torneo, María Gabriela Larrosa, de 53 años, les informó a los efectivos que resguardaban la seguridad en el lugar que Burruchaga, que en ese preciso momento se encontraba disputando la semifinal, antes del encuentro le había informado que por la tarde, poco antes de las 17 y antes del arribo al Jockey Club, había recibido un mensaje en su teléfono donde lo amenazaban con el objetivo de que perdiera su partido con el tenista taiwanés.

En la intimidación que llegó desde un número desconocido, le dieron al deportista argentino datos de su domicilio y le indicaron que sabían también el número de teléfono de sus padres. “Además, hicieron mención de que se encontraban en Rosario armados”, añadieron las fuentes consultadas. Según el medio local Rosario 3, los agresores enviaron una imagen de una mano empuñando un arma de fuego y varios insultos.

Burruchaga, hijo de Jorge, campeón del mundo en México 1986 y autor del último gol en la inolvidable final contra Alemania, actualmente ocupa el puesto 118° del ranking mundial. Pero, por la buena actuación realizada esta semana en Rosario, se aseguró sumar muchos puntos y, en caso de consagrarse campeón, ingresará por primera vez en el Top 100. Burru tiene 24 años, es diestro y es entrenado por Leonardo Mayer,

Román Burruchaga denunció amenazas de muerte antes de la semifinal del Challenger de Rosario. Prensa Challenger de Rosario.

Según indicó Larrosa a los policías, Burruchaga le dijo que junto a su manager harían la correspondiente denuncia policial luego de finalizado el partido con Chun Hsin Tseng, encuentro que terminó ganando 6-3 y 6-3. Tras la denuncia, se dispuso de inmediato un refuerzo de la custodia policial en todo el complejo deportivo y un patrullaje preventivo en la zona.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA), en tanto, dispuso una custodia policial durante 24 horas para el jugador. Desde la Fiscalía también indicaron que, en caso de que Burruchaga reciba nuevas amenazas, la custodia podrá ser extendida.

Apenas tres días atrás, el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo también denunció un hecho de similares características en el mismo torneo de Rosario. Como Burruchaga, el deportista contó que recibió mensajes amenazantes en su teléfono, en el que le exigían que se dejara perder “disimuladamente”, informó Rosario 3. Ese hecho ocurrió en la previa del encuentro por los octavos de final. Tras la presentación ante la Policía, Sánchez Izquierdo se presentó a jugar y perdió en sets corridos ante el argentino Valerio Aboián.