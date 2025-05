Inundaciones en Buenos Aires: qué rutas se encuentran cortadas

Las rutas nacionales se encuentran cortadas este sábado debido a las fuertes inundaciones que vive la provincia de Buenos Aires y su área metropolitana. Algunas se encuentran colapsadas, con camiones, micros y autos que intentan movilizarse, tanto para regresar a sus hogares como para escapar del agua.

Vialidad Nacional comunicó recientemente que debido a la intensidad de las lluvias se registraron anegamientos que no permiten transitar por las rutas.

La Ruta 8 tiene un corte parcial a un carril en el kilómetro 147, mientras que el 164 es solo pueden transitar con precaución los vehículos pesados.

En tanto, la Ruta Nacional 9 es la más complicada: registra cortes totales mano a Rosario en los kilómetros 84 y 94 (Zárate), mano a la ciudad de Buenos Aires en el kilómetro 128 (Alsina), en ambos sentidos desde el kilómetro 100 al 124, y a la altura del kilómetro 231 hacia San Nicolás.

Es en este camino que se observan decenas de autos, micros y camiones que colapsaron la ruta y no permiten avanzar. Varios conductores reclamaban no poder moverse y las autoridades nacionales llamaron a no transitar por las rutas.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, reportó que hay micros con chicos que están varados al volver de excursiones y que se trabaja para moverlos a una zona segura donde no haya corrientes de agua, aunque siempre teniendo en cuenta que se debe liberar la ruta, que está cortada.

“No hay que transitar por la Ruta 9 ni salir para esa zona. Del kilómetro 124 al 80 hay varios cortes y correntada de agua. El resto está transitable, pero no vayan. Lo principal es esperar a que esté transitable en su totalidad porque si no se van generando cuellos de botella. Ya hay muchos autos, micros y camiones en esa zona”, explicó en diálogo con LN+.

Y agregó: “Le pedimos a la gente que por favor no llegue a la ruta 9. Necesitamos vaciarla, no llenarla”.

Además, desde Vialidad informaron cortes en el puente Zárate-Brazo Largo. Por los anegamientos, Gendarmería cortó la Ruta 12 en el kilómetro 115, en sentido hacia Buenos Aires. Esto se debe a los anegamientos en la Ruta 9 y la Ruta Provincial 6 en la zona afectada por el temporal.

También solicitaron evitar la circulación por la Ruta 12 con sentido hacia Entre Ríos por las condiciones climáticas y la presencia de agua en las calzadas. “Reiteramos el pedido de evitar transitar por los caminos que conectan las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y escurra el agua presente en las calzadas”, agregaron.

Bullrich, en diálogo con TN, comentó que habló con el ministro de Seguridad de Entre Ríos, el comisario Nestor Roncaglia, para que toda la gente de la provincia vaya por Entre Ríos y no cruce el puente, porque está cerrado por Gendarmería.