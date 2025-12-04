Un médico reveló cuál es el problema invisible de los baños públicos: “Pasa en la estación de tren y en el trabajo”

Durante los últimos años, encontrar un baño público en buenas condiciones se convirtió en una tarea muy ardua. El médico Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para hablar sobre los riesgos que implica su utilización. Además, despejó un gran interrogante: ¿Es bueno aguantar hasta llegar a casa?

LN+: el problema invisible de los banos publicos

“Ir a un baño público es un problema que nos pasa a todos”, manifestó Tartaglione. “Hay mucha gente que directamente no puede hacer sus necesidades si no están en su casa”, agregó.

En su exposición, el médico citó un ejemplo: “Si bien hoy hay baños públicos en condiciones muy precarias, años atrás, por ejemplo, los de las estaciones de servicio, eran directamente inutilizables”.

En muchas estaciones de subte, los baños públicos están clausurados

Cuál es el problema invisible de los baños públicos

“En este tipo de servicios sanitarios gratuitos hay un problema invisible, que son las infecciones urinarias”, reveló Tartaglione. “Que suele provocarse a través del contacto con el mobiliario”, agregó.

En palabras de Tartaglione, “cuando nos agarran las ganas de ir al baño y estamos en la calle, retener durante mucho tiempo la orina puede resultar perjudicial. Por eso no es recomendable aguantarse hasta llegar a casa”.

Consultado sobre los pacientes que más predisposición tienen para contraer este tipo de infecciones, el experto reconoció dos segmentos: “Los adultos mayores, quienes más recurrencia tienen al momento de hacer sus necesidades, y las mujeres”.

“Si bien esta problemática pasa en la estación de tren, también puede ocurrir en nuestros trabajos. Por eso el mensaje tiene que ser: mejoremos los baños públicos y tratemos de no aguantarnos”, concluyó Tartaglione.

Baños públicos aprobados por ley, pero nunca implementados

Cada año, la Legislatura porteña aprueba numerosas normas que impactan en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Sin embargo, una parte significativa de esas iniciativas queda frenada en la práctica: algunas nunca son reglamentadas, otras se ponen en marcha de manera fragmentaria o terminan lejos de sus objetivos originales.

La instalación de baños públicos en parques es uno de los casos más visibles que exponen con claridad esa brecha entre la norma y el cumplimiento efectivo.

En diciembre de 2018, la Legislatura aprobó la ley 6107, que ordenaba a la gestión porteña instalar baños públicos en parques de más de tres hectáreas de superficie. La lista incluía al menos una veintena de espacios verdes, como los parques Avellaneda, Centenario, Indoamericano, Saavedra o Sarmiento.

Los baños públicos de la Ciudad, bajo la lupa

La norma fue promulgada de inmediato, aunque nunca se dictó el decreto reglamentario que habilite la construcción de los sanitarios con los estándares exigidos en materia de accesibilidad, salubridad y diseño paisajístico.

La dilación en la puesta en marcha generó diversos pedidos de informes desde la Legislatura al Ejecutivo. Uno de ellos obtuvo como respuesta de la demora al cambio de unidades organizacionales dentro de la estructura del gabinete local. Recientemente, el manejo de los espacios verdes de gran superficie dejó la órbita del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

La problemática llegó también al recinto legislativo. Diputados de la UCR y Unión por la Patria impulsaron un pedido de informes para conocer qué acciones tomó el gobierno porteño respecto de la ley 6107. El documento solicita información sobre módulos operativos, ubicaciones y horarios de funcionamiento. “Pasaron varios años y la ley sigue sin reglamentarse”, indicaron.