Javier Milei le respondió con exabruptos a quienes criticaron el sorteo de su sueldo de diputado y los tildó de “envidiosos, resentidos y fracasados”. A horas de conocerse el ganador de su salario -$205.000 -, el legislador nacional por La Libertad Avanza arremetió contra aquellos que cuestionan el certamen virtual invitándolos a imitarlo. Además, el liberal se refirió a los cuestionamientos que recibió por la seguridad del sistema de la rifa y explicó que “está encriptado y está certificado ante escribano público”.

Dunrante una entrevista con radio Rivadavia, el diputado nacional le contestó a quienes cuestionaron el concurso que hoy sorteará su sueldo entre los inscriptos en una página web. De esta forma, Milei apuntó a aquellos cercanos en ideología que reprueban sus métodos: “Esta gente no entiende, porque no comprenden ni siquiera que es la libertad, yo te lo entiendo de los que no son liberales, pero a algunos liberales envidiosos, resentidos, fracasados, esa parte les gana a su liberalismo”.

Javier Milei sorteará hoy en Mar del Plata su sueldo. El monto es de 205mil pesos Captura de video

Cuando se le pidió que amplíe, el legislador nacional agregó que eran: “Los fracasados, los que han hecho que la gente sienta vergüenza de la libertad. Un pequeño grupo empezamos a dar la pelea y sacamos al liberalismo del pozo. Vos antes ibas a una reunión de liberales y un ascensor quedaba grande”

También Milei respondió a los otros partidos: “Que lo califiquen como se les dé la gana, es opinión de ellos, que querés que le haga. Quizás no saben lo que es vivirlo, si lo pudieran replicar quizás lo podrían respetar más, es el veredicto del mercado cuerpo a cuerpo, pero hay que ver quien puede tener ese veredicto”.

Por otra parte, el referente de La Libertad Avanza defendió la transparencia y seguridad del proceso: “Nadie está a punta de pistola obligándolos a poner la información. Además, los datos que se les piden son básicos: el DNI, el nombre, el celular y un mail. No entran en la categoría de datos sensibles”. También comparó esta información con la que se aporta en cualquier red social. Aclaró también que el procedimiento fue realizado con un sistema de seguridad que encripta los datos y que “está certificado ante escribano público”.

El diputado nacional por La Libertad Avanza también retrucó a quienes lo criticaron por su sustento económico al donar el sueldo: “Yo vivo de dar conferencias, de vender libros y de dar clases, tenía un trabajo en el sector privado, era el economista jefe de uno de los grupos económicos más grande de la Argentina y elegí renunciar el día nueve, pero tranquilamente puedo vivir de todo eso” y sumó: " Voluntariamente elegí estar en licencia sin goce de sueldo para que no hubiera ningún ruido entre la campaña y el lugar donde yo trabajaba”.

Los inscriptos sabrán hoy a las 19 el resultado, que será revelado en Mar del Plata, donde Milei dará una “clase de economía” en las escalinatas de Playa Grande frente al hotel Costa Galana. Luego de la charla iniciará el evento en el que sorteará su salario. El monto será de $205.000. Es un sueldo menor al que cobra un diputado a nivel nacional (cuyo valor está entre 216 mil y 272mil pesos de bolsillo) porque comenzó su labor legislativo el 10 de diciembre, contándose desde esta fecha hasta el fin de año.