Un puma suelto en Santa Fe: sorprendió a una familia, lo capturaron y lo liberaron en una zona rural

Un curioso hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en Monje, un pueblo ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, donde un puma apareció en una casa de familia, fue atrapado por las autoridades locales y posteriormente liberado en una zona rural.

El hecho tuvo lugar este viernes en el paraje La Boca, donde el felino, aparentemente perdido, ingresó a una casa de familia, por lo que los vecinos llamaron a las autoridades.

El personal de la comisaría local montó un perímetro de seguridad para evitar que el animal escapara o atacara a alguien.

El felino fue rescatado por personal de la Brigada Ecológica y Rescate Animal de la Unidad Regional II, que constató que se encontrara en buen estado de salud, y liberado en una zona rural.

Se trata de un puma de la especie concocolor, originaria de la provincia de Santa Fe, según reportó el diario local La Capital.

El animal fue trasladado y liberado en una zona de espacio verde “sin alteraciones antrópicas, garantizando condiciones aptas para la reincorporación del ejemplar a su hábitat natural”, indicó la Brigada Ecológica.

Así lo determinó el personal de Fauna Provincial, a cargo de este tipo de operativos.

Un caso similar en la provincia de Buenos Aires

El mes pasado se había registrado un caso similar en Hudson, localidad del partido bonaerense de Berazategui, donde los vecinos de un barrio privado advirtieron sobre la presencia de un puma suelto en los alrededores.

Luego de haber notificado sobre la presencia del puma en el barrio El Cano, las autoridades provinciales dieron inicio a operativos de vigilancia para intentar localizarlo y garantizar la seguridad del animal y de los vecinos.

Según aclararon los especialistas, es una conducta normal en la especie dado que la zona en que se hallan es “ambientalmente apta, con cobertura vegetal, refugio y disponibilidad de presas”.

Además, su rango de desplazamiento puede ser muy amplio, aunque suele evitar el contacto humano.