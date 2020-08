Ronald, dueño de la verdulería de La Plata, en ningún momento supo qué cantidad de dinero había en el bolso, que reservó pacientemente a la espera de su clienta Crédito: 0221.com.ar

15 de agosto de 2020 • 15:02

En medio de la pandemia de coronavirus, el noble accionar de un comerciante de La Plata conmovió a todos. Una mujer olvidó una cartera con una gran suma de dinero en la verdulería. Sin saber qué contenía, el dueño del local la guardó y se la devolvió a la clienta cuando volvió después de un mes.

Ubicada en la intersección de la diagonal 74 y la calle 28, la verdulería platense Los Hermanos se trasformó en noticia por la honesta actuación de su propietario, Ronald. Tras realizar una compra, una mujer olvidó su cartera y, al detectarla, el hombre la guardó a la espera de su regreso.

Transcurrieron semanas sin novedades de la clienta. Se cumplió un mes y la cartera seguía ahí, tal como la mujer la había dejado. "Ella ya la había dado por perdida. Llegó y me preguntó si por casualidad había dejado la cartera acá", recordó Ronald en declaraciones al portal 0221.com.ar.

Cuando el verdulero le entregó la pertenencia que creía perdida, la señora, de unos 60 años, no pudo contener las lágrimas. Con la puerta cerrada de la verdulería, abrió la cartera delante de Ronald: contenía mucho fajos de billetes. La suma alcanzaba los $500.000. Dinero en mano, la mujer recompensó el loable gesto del comerciante, que después de mucho insistir aceptó el dinero.

Luego de dejarle una recompensa al verdulero y antes de abandonar el local, la clienta se comprometió a -una vez finalizada la cuarentena- invitarlo junto a toda su familia a comer.

Ronald remarcó que nunca pensó en abrir la cartera y celebró, en el contexto difícil que atraviesa la humanidad, haber hecho lo correcto. "Me hace sentir bien, con esto que estamos viviendo en el país, seguramente la necesitaba más que yo, porque es gente grande. Mi viejo me decía:'Lo que no es tuyo, no lo tomes'", concluyó.