Qué dijo Chiqui Tapia sobre Estudiantes antes del polémico fallo que sanciona al club

Antes de que se conociera el polémico fallo que castiga a Estudiantes de la Plata por su “espaldazo” a Rosario Central, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia había apuntado contra el Pincha. Fue durante el cierre de la ceremonia de los Premios Alumni cuando hizo referencia a las condiciones que el club necesitaba para avanzar en la última fecha del Clausura.

En un polémico discurso, Tapia remarcó que le queda largo tiempo en su cargo. “No es la primera vez que vivimos esto. Pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me han tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”, expresó en relación a las denuncias por causas de corrupción que salpican a dirigentes de su entorno.

Luego, sostuvo que son los comunicadores, jugadores y técnicos los que “le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor” y los “dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”.

El "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes de la Plata a los de Rosario Central en el partido por octavos de final del torneo Clausura Marcelo Manera

Fue tras ello que dejó un sutil mensaje al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, luego de que cuestionara la coronación a Central y sus jugadores realizaran el pasillo de espalda.

“Hay algunos que por ahí se olvidan que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera. Que porque no ganaron Huracán y Belgrano clasificaron y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo. Esto es el fútbol argentino”, arremetió en el Predio Lionel Messi de la AFA.

La frase despierta polémica, dado que cuando Estudiantes perdió frente a Argentinos Juniors dejó de depender de sí mismo para pasar a octavos en la competición local. En ese entonces, Huracán se enfrentaba contra Barracas Central -que necesitaba ganar para soñar con clasificar a la Sudamericana-, Belgrano contra Unión y Defensa y Justicia frente a Independiente Rivadavia.

El Pincha necesitaba que ni el Globo ni el Pirata no sumen tres puntos. Ninguno lo logró, lo que permitió que el club presidido por Verón siga a octavos, donde finalmente eliminó al equipo santafesino.

La sanción para Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender a los once jugadores del equipo de La Plata que formaron parte del “espaldazo” contra Central. La sanción durará un total de dos fechas que se cumplirán en el primer torneo de 2026. Los jugadores son Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

“Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”, señalaron en el fallo.

El fallo del Tribunal de Disciplina referente al "espaldazo" de los jugadores de Estudiantes Redacción LA NACION

Además, suspendió a Verón por seis meses. “El eventual disenso del Presidente y de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata con expresiones públicas de autoridades o dirigentes debió canalizarse por las vías institucionales previstas en el ordenamiento federativo (presentaciones formales, notas, recursos, solicitudes de rectificación, etc.), y no mediante un acto público y colectivo que desnaturaliza el pasillo de homenaje y proyecta un mensaje de menosprecio hacia el club campeón y hacia la propia competición”, justificaron.

El fallo incluye una pena económica consistente en el valor de 4000 entradas generales y le prohibió a Santiago Núñez ejercer la capitanía por los próximos tres meses.

Ya que la suspensión de los jugadores se aplicará en el próximo torneo, Estudiantes podrá avanzar en su partido contra Central Córdoba este sábado por los cuartos de final del Clausura.

La decisión se tomó tras una reunión que inició a las 15 en el edificio de la AFA en la calle Viamonte. Allí se estudió el informe del árbitro Pablo Dóvalo, que se refirió a la actitud de los jugadores del Pincha como “incitación a la violencia”. El fallo del tribunal asegura que busca “sentar un precedente disuasivo ante este tipo de actitudes”.