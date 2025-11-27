Video: sorpresa en La Plata por el aterrizaje de un helicóptero en Plaza Moreno

Plaza Moreno, uno de los espacios más transitados y emblemáticos de La Plata, se convirtió este miércoles en escenario de una postal inesperada: un helicóptero aterrizó en pleno centro urbano en el marco de los preparativos del Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias, que se realizará este jueves. La maniobra generó desconcierto entre peatones y automovilistas, que frenaron para registrar el descenso del aparato frente a la Catedral mientras surgían comentarios y preguntas sobre qué estaba ocurriendo.

Las grabaciones muestran al helicóptero posándose en el corazón de la plaza, a vecinos registrando la escena desde distintos ángulos y las reacciones de quienes se encontraban cerca. En pocos minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su desconcierto e incluso pusieron en duda la veracidad de las imágenes. Algunos incluso especularon si se trataba de un montaje o de contenido generado con inteligencia artificial, dada la inusual maniobra en un espacio público de ese tamaño. Otros pensaron que podía tratarse de una emergencia.

Algunos de los comentarios de vecinos en redes sociales

Sin embargo, según confirmó el portal 0221, el aterrizaje estaba programado por el gobierno bonaerense para el Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias, que se realizará este jueves en Plaza Moreno en el marco del Día Nacional de la Defensa Civil. No se registraron incidentes ni intervenciones urgentes vinculadas a la maniobra.

Los vecinos de la zona registraron el momento en el que el helicóptero desciende

El evento reunirá a organismos provinciales y municipales dedicados a la gestión de emergencias y contará con más de 100 stands y la participación de más de 60 municipios. También incluirá la presencia de ministerios bonaerenses, Bomberos Voluntarios, ONGs, brigadas especializadas y universidades que desplegarán equipamiento y realizarán demostraciones en vivo.

👷🏻‍♀️🚒 | Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias



Este jueves 27 de noviembre te esperamos en Plaza Moreno (La Plata) para compartir una gran jornada con stands, equipos, demostraciones y organismos de todo el sistema provincial.



⏰ 10 a 17 h – Se suspende por lluvia 🌧️ https://t.co/gSzIGdA9he — Defensa Civil PBA (@defensacivilpba) November 25, 2025

Entre las actividades previstas figuran ejercicios de rescate con cuerdas, uso de drones, exhibiciones de vehículos 4x4, camiones de comando y embarcaciones para simulaciones de rescate acuático. Además, habrá talleres de autoprotección, prácticas de RCP, simulacros de evacuación y propuestas educativas para escuelas, clubes y organizaciones barriales.

El operativo forma parte del Encuentro del Sistema Provincial de Emergencias que tendrá lugar este jueves en Plaza Moreno

Según adelantaron los organizadores a 0221, el objetivo es visibilizar el trabajo del Sistema Provincial de Emergencias, mostrar cómo operan los distintos equipos ante situaciones críticas y fomentar hábitos de prevención en la comunidad.