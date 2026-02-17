Una encuesta global revela qué enorgullece a los habitantes de cada país: ¿qué dicen los argentinos?

“¿Qué te enorgullece de tu país?”. Esa es la pregunta que le realizaron a más de 30.000 personas en 25 países. Un nuevo informe del Pew Research Center, un think tank con sede en Washington D. C., explora las diversas razones por las cuales los ciudadanos sienten orgullo nacional, basándose en una encuesta global realizada en agosto del año pasado. Los resultados revelan que los motivos varían significativamente según la región. Van desde la gastronomía en Italia y Francia hasta la diversidad cultural en Indonesia o Canadá.

Mientras que en países como Alemania el orgullo se centra en el sistema político y la democracia, otros países como Grecia y Polonia valoran profundamente su legado histórico. El estudio también identifica que el liderazgo actual y la situación económica aparecen como factores comunes de insatisfacción.

En la Argentina, el principal motivo de orgullo nacional es la propia ciudadanía, destacando valores humanos y sociales por encima de factores políticos o económicos. Es el factor más mencionado, con un 35% de los encuestados resaltándolo. Los argentinos se describen como solidarios, empáticos, cálidos y muy humanos. Se destaca la unidad de los ciudadanos y su capacidad de mantener la esperanza a pesar de las dificultades que atraviesa el país.

La Argentina comparte este aspecto con Japón (41%) donde también la característica más citada de orgullo es la propia ciudadanía, resaltando valores como la honestidad, la solidaridad y la calidez humana.

Un 15% de los participantes siente orgullo simplemente por el hecho de haber nacido en Argentina o por su ascendencia. Este sentimiento se resume en frases como “porque nací acá y lo amo”.

Después aparece el rubro Arte y Cultura, que representa el 14% del orgullo nacional. Se mencionan específicamente los logros en la música, el lenguaje, la ciencia y las artes. Incluso se cita el hábito de “tomar mate” como un símbolo nacional de amistad.

Un 11% destaca la belleza natural y la riqueza de la geografía. De acuerdo a una de las respuestas citadas, Argentina es un país “muy rico en extensión y muy próspero” que atrae a inmigrantes porque consideran que es un “lugar sociable para desarrollares”.

En menor medida, los argentinos mencionan la economía (8%), los deportes (6%) y la libertad (6%). Sobre este último punto, una mujer argentina destacó específicamente el orgullo de tener “derecho a decir lo que queramos”.

A diferencia de otros países donde las respuestas negativas son comunes, en Argentina relativamente pocos mencionan algo negativo (solo un 6%) al ser consultados sobre qué les genera orgullo.

Cómo se hizo la investigación

A diferencia de las encuestas tradicionales con opciones cerradas, este estudio se formuló una pregunta abierta: “¿Qué le hace sentir orgulloso de (país de la encuesta)? Por favor, comparta tantos detalles como desee” lo que permitió que los participantes respondieran con sus propias palabras. Para llevar a cabo esta investigación, se encuestó a un total de 33.486 personas en 25 países diferentes. La muestra incluyó a adultos de naciones como Argentina, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India, México y el Reino Unido, entre otros.

Los datos se recolectaron mediante una combinación de entrevistas telefónicas, presenciales (cara a cara) y encuestas en línea. Específicamente, en 13 países (como la mayoría de los europeos, Japón y Corea del Sur) se utilizaron teléfonos; en otros 10 (incluyendo México, Brasil, India e Israel) se realizaron de forma presencial; y en Australia y Estados Unidos se emplearon paneles probabilísticos en línea.

A nivel global, el orgullo nacional se divide principalmente en factores relacionados con el sistema político y la economía, así como con la cultura y la gente de cada país.

El sistema político y la democracia es un factor de orgullo fundamental en países de ingresos altos, como Suecia, donde el 53% de los adultos menciona su sistema de gobierno (la cifra más alta para un solo tema en todo el estudio), seguido por Alemania con un 36% los ciudadanos resaltaron su constitución, la independencia judicial y la estabilidad política.

La libertad es una fuente primordial de orgullo en Estados Unidos, donde es el factor más mencionado (22%), así como en los Países Bajos (24%), Francia (22%) y Suecia (24%). Las menciones incluyen la libertad de expresión, religión y movimiento.

En países como Sudáfrica (24%) y Suecia (25%), los ciudadanos expresan un alto nivel de orgullo por los servicios que reciben, especialmente la atención médica gratuita, la educación y la infraestructura.

Respecto de los factores culturales aparecen como pilares del orgullo en algunas regiones el patrimonio, las tradiciones y la identidad social. Italia lidera en la valoración de artes y cultura, con un 38% de sus ciudadanos orgullosos de su patrimonio artístico y arquitectónico. México (30%) y Francia (26%) también muestran niveles significativos de orgullo en sus costumbres, tradiciones y símbolos nacionales como la bandera.

La historia es especialmente potente en Grecia, donde el 37% de la población se siente orgullosa de su historia, particularmente de la civilización antigua. También es un tema clave en Francia, Hungría y Polonia. Por otro lado, la multiculturalidad y la diversidad son las mayores fuentes de orgullo en Indonesia (30%) y Canadá (27%).

La comida es un símbolo nacional relevante en Italia, Francia, México y España, donde más de uno de cada diez ciudadanos la menciona como motivo de orgullo.

Finalmente, factores económicos como el crecimiento y la estabilidad son vitales en países como los Países Bajos (21%), Alemania (18%) e Indonesia (17%), donde los ciudadanos valoran las oportunidades laborales y el nivel de vida alcanzado.