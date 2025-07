Lo acusaron falsamente de abusar de su hija, de su hijastra y fue sobreseído

El caso de Pablo Ghisoni destapó una serie de falsas denuncias radicadas en diferentes puntos del país. Esta vez la víctima fue Néstor Adrián Santiago, oriundo de La Plata, falsamente acusado de abusar sexualmente de su hija y de su hijastra. Tras ser sobreseído, compartió su testimonio en LN+, donde reveló que tiene prohibido decir el nombre de la menor.

Nestor Adrian Santiago, acusado falsamente en LN+

“Luego de separarme de la madre de mi hija me puse de novio con otra mujer y ahí explotó todo”, relató Santiago. “Cuando mi exesposa se enteró, empezó a acosar a mi actual pareja y se puso en contacto con el exnovio de ella, un reconocido abogado penalista de La Plata”, agregó.

Según Santiago, su actual pareja también había tenido “un divorcio complicado”, lo que derivó en que el abogado penalista, quien en ese momento empezó a asesorar a su exesposa, lo terminara contactando a él. “Un día me escribió por redes sociales. ‘Yo no soy el abogado del diablo: yo soy el diablo’, me puso”. Días más tarde, ingresó una denuncia en la Fiscalía N°5 acusando a Santiago de abuso sexual.

“Primero denunciaron que había abusado de mi hija, pero el juzgado de familia comprobó que era falso. Luego hicieron lo mismo, pero con mi hijastra”, detalló el hombre, quien no fue preso pero estuvo imputado durante casi cuatro años. “En esa segunda vuelta comprobaron que tampoco había pruebas, archivaron la causa y me sobreseyeron”. Esta última decisión estuvo a cargo del juez Juan Pablo Masi.

En tanto, Santiago contó en los estudios de LN+ que no ve a su hija desde hace cuatro años. “Actualmente tiene 12 y por una disposición legal no puedo ni siquiera decir su nombre. Tengo un bozal”, detalló. “Después de todo lo que viví no pude salir a la calle nunca más: me encerré”, apuntó.

Consultado sobre las medidas que tomará, concluyó: “No quiero denunciar a mi exesposa porque quiero volver a ver a mi hija. Ella hoy está expuesta a la alienación parental, es decir, que su madre la manipula en mi contra, y yo prefiero esperar”.