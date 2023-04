Una familia quedó encerrada en su propia casa porque el municipio le tapió la puerta

escuchar

Un insólito episodio sorprende a los vecinos del partido bonaerense de Avellaneda. Una familia que vive en la localidad de Sarandí en ese distrito denunció que el municipio les tapió la puerta de entrada a su casa, por lo quedaron encerrados dentro de la vivienda por más de 30 horas.

“Ayer vino gente de la municipalidad y nos dijeron que tenían que tapiar esta puerta porque daba acceso a la plaza y que nosotros teníamos que hacer una salida al fondo, pero no tenemos esa salida”, contó José Luis, uno de los vecinos que quedó atrapado en su propia casa, en diálogo con A24.

“El municipio sigue insistiendo que acá hay salida al fondo y tampoco lo quiso corroborar. Yo le dije a uno de los policías: ‘si me cerrás nos quedamos encerrados’, y me respondió que no era su problema”, explicó el hombre.

“Hay cinco personas acá adentro, dos menores”, denunció el vecino en relación a la desesperante situación que vivió junto a su familia por más de 36 horas. “No pudimos ir a trabajar y los chicos no pudieron ir al colegio”, aclaró José Luis, quien además explicó que dentro de la vivienda se encontraba su novia, su hermano y dos menores de edad de 11 y 12 años.

Según explicaron los vecinos, el conflicto se desató este martes a la mañana cuando personal del municipio, junto a la policía, se acercó a la casa situada en la intersección de las calles Casella Piñero y Mujeres Argentinas, y comenzó a tapiar las puertas y las ventanas de la vivienda, sin ningún de orden.

“Quisieron tapar esta puerta porque ahora están haciendo una plaza. Estos eran todos terrenos baldíos que se fue apropiando el municipio y ahora están haciendo una plaza”, precisó el hombre.

“En un primer momento nos avisaron que iban a hacer un pasillo y después, de un momento a otro, golpearon la puerta e impusieron el cerramiento”, sumó otro de los vecinos, en diálogo con TN.

La imagen del hombre atrapado dentro de su vivienda rápidamente provocó gran impacto en la redes sociales donde los usuarios denunciaron la situación. Tras la escalada de tensión, personal del municipio llegó esta tarde al lugar y comenzó a demoler los ladrillos con una maza.

“Gracias a Dios se hizo justicia y vinieron a liberar la puerta. Ahora estoy un poco más tranquilo. No pudimos ir a trabajar y corremos el riesgo de perder nuestros trabajos”, concluyó José Luis esta tarde al lograr salir de la vivienda después de haber permanecido junto a su familia 36 horas de encierro.

LA NACION

Temas Avellaneda