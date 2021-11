Una historia de superación: quedó parapléjico, siguió adelante y es una de las promesas del esquí adaptado

“Veníamos viajando desde Neuquén y en medio de la ruta nos encontramos con amigos. Paramos en la banquina, nos bajamos mi papá (Beto), mi hermano (Nicolás) y yo. Podés creer que justo a una camioneta que pasaba se le levantó el capot y como consecuencia maniobró mal porque el conductor no podía ver y nos pisó, literalmente”.

A sus 37 años Enrique Plantey se vuelve a conmover como cada vez que rememora el hecho que marcó para siempre su vida y la de su familia, ocurrido el 24 de febrero de 1995 mientras se dirigían en plan de descanso hacia su campo de Loncopué, ubicado a 305 kilómetros de la capital de la provincia. “Yo me salvé pero terminé en silla de ruedas; mi papá y mi hermano murieron”, agrega con marcada tristeza a casi 27 años de la tragedia.

Era un niño de apenas once años cuando despertó cuatro días más tarde en el Hospital Regional Gentileza: Enrique Plantey

Era un niño de apenas once años cuando despertó cuatro días más tarde en el Hospital Regional y supo que además de perder a seres tan queridos, su futuro dependería para siempre de una silla de ruedas. “Me shockeó, no lo puedo negar, ¿pero sabés qué me pasó además? Quería subirme ya a la silla para dejar la cama de internación de una vez por todas, no aguantaba más estar allí. Me propuse y me desafié a mí mismo que debía superar la situación. Y creo que lo logré”, describe y termina la frase con una gran sonrisa.

Su mamá, Luri Rueda, fue fundamental en su recuperación tanto física como anímica. Los cuatro meses de recuperación en Cuba fueron más que duros, pero también muy positivos. Hasta ahí Enrique había desarrollado en forma excelente sus habilidades y su pasión por el fútbol, pero como tomó conciencia de que ese deporte ya no iba a poder ser, se volvió fan de todos los que pudo: natación, surf, tenis de mesa, vóley, básquet, remo, lanzamiento de jabalina y hasta galopar a caballo…

Enrique reconoció cómo cambió su propia mirada de las personas que enfrentan alguna discapacidad Gentileza: Enrique Plantey

Del esquí al mundo

Pero un día conoció el esquí y terminó convirtiéndose en una verdadera estrella de la actividad: brilló por primera vez en en los Juegos Paralímpicos de Sochi 2014. Claro que se fue perfeccionando: en 2017 obtuvo el 13er. puesto en el Mundial de Esquí Alpino en Eslovenia y al año siguiente participó en los Juegos Paralímpicos de PyeongChang donde disfrutó del honor de ser el abanderado de la delegación argentina.

Como Enrique es un inconformista, también está por recibirse de abogado, trabaja como empleado en el Consejo de la Magistratura y junto a uno de sus mejores amigos, Mariano Tubio, a quien también un accidente dejó parapléjico y hoy es uno de los golfistas más destacados del mundo, viene desarrollando su propia pyme a través de la creación de un dispositivo que se adapta a una silla de ruedas y la convierte en bicicleta o triciclo. Al principio era solo manual, pero luego le adaptaron una batería que resulta clave para aquellas personas que no pueden hacer esfuerzo, y sin embargo logran trasladarse por las calles con gran autonomía.

“Es un emprendimiento fantástico, lo llamamos 3Pimobility con Mariano. Gracias a él conocí la hand-bike que trajo de los Estados Unidos. Es fundamental para cambiar la visión de la gente que te ve sobre una de ellas. Siempre existe el preconcepto. Te ven en silla de ruedas y automáticamente creen que tenés una vida triste”, aclara.

En 2017 obtuvo el 13er. puesto en el Mundial de Esquí Alpino en Eslovenia Gentileza: Enrique Plantey

Enrique acaba de terminar su pretemporada en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y prepara las valijas mientras dialoga con LA NACIÓN, ya que estaba por viajar rumbo a Austria y Suiza para competir y poder clasificar a los Juegos Paralímpicos de Invierno de marzo 2022 en Beijing, China. Hace un alto para agradecer a todos quienes hacen posible su éxito: “El CENARD, el ENARD -Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo-, FASA-Federación Argentina de Ski y Andinismo-, Kia, Oneill y Corona Argentina, siempre me apoyaron y resultaron claves para poder participar en los torneos nacionales e internacionales”.

Luego cuenta la forma casual en la que comenzó su pasión por el esquí: “Siempre amé los deportes gracias a la ayuda impresionante que recibí de Raúl, el profe de la escuela Don Bosco que fue quien me hizo atreverme a incursionar en otras opciones al fútbol. Pero el amor por el esquí surgió a los dieciséis años, cuando le pedí permiso a mi mamá para irme a San Martín de los Andes con mis amigos. Ella sintió un miedo bárbaro, pero me permitió ir y eso fue importantísimo, me dio seguridad. Me hizo sentir seguro. En ese viaje conocí el esquí adaptado y no lo solté más, fue increíble, te da libertad la naturaleza. En la montaña no necesitás ayuda. Eso me conquistó para siempre. De turista pasé a ser un profesional de la actividad. Siempre con mucha entrega, entrenamiento, paso todos los años cuatro meses compitiendo en Europa y tres en nuestra Cordillera”.

Enrique brilló por primera vez en en los Juegos Paralímpicos de Sochi 201 Gentileza: Enrique Plantey

Plantey también describe cómo cambió su propia mirada de las personas que enfrentan alguna discapacidad: “Un amigo había quedado en silla de ruedas más o menos un año antes de mi accidente. Recuerdo que sufrí un gran shock por lo que él estaba atravesando. Pensé que su vida sería más que complicada y le costaría continuar. Después me pasó a mí y recordé aquel momento. A los once años me vi obligado a comenzar de nuevo. Mi vieja fue clave, quienes te rodean en esos momentos te pueden ayudar o perjudicar, muchas veces porque no saben cómo colaborar. Mi mamá me potenció, igual que mis amados hermanos, Agustina, María José y Eduardo”.

En la actualidad disfruta de la compañía y el amor de Triana Serfaty, su novia española Gentileza: Enrique Plantey

El tabú del sexo

Pero además de su familia, en la actualidad disfruta de la compañía y el amor de Triana Serfaty, su novia española a quien define como “una bomba”. Juntos escribieron un libro acerca de sexo y discapacidad al que llamaron: “Sexistimos”. Y que saldrá publicado en febrero también en versión digital.

“Es un temón que pudimos desarrollar con la intención de quitar ese enorme tabú que existe al respecto. No se habla, y la verdad es que a mí me costó, porque cuando era un adolescente a un médico y le consulté: ‘¿Qué hago, cómo es esto?’. No sabía qué responderme. No me quedó otra que vivir mis propias experiencias y aprendí que es muy normal. Yo lo hablo mucho con mi pareja y todo es súper normal, por eso decidimos contarlo en el libro”, desarrolla.

Junto a su novia, Triana Serfaty escribieron un libro acerca de sexo y discapacidad al que llamaron: “Sexistimos” Gentileza: Enrique Plantey

Enrique quiere dejar un mensaje para quienes tienen una capacidad diferente y creen que todo está perdido, que no van a poder continuar: “Sé que es difícil y que cada uno lo toma como puede. Lo principal es que se planteen salir adelante con todo lo que les gusta hacer a nivel social, cultural y deportivo. Porque es re importante socializar para poder rehabilitarse. También que quienes nos rodean nos dejen ser. No se guarden nada para mañana, el futuro debe ser hoy. Sigan sus instintos que seguro no se van a equivocar”.