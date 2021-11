Anécdotas de la noche, por un histórico RR.PP: desde el llanto de Ricardo Fort hasta el escándalo que llegó a la mesa de Mirtha Legrand

“Nunca me voy a olvidar la noche en la que de repente entraron varios policías a la disco Ku en Pinamar donde fui anfitrión desde su inauguración. El VIP y la pista ardían en pleno verano del ‘96. Dos con armas y chalecos que decían “narcotráfico” llevaron alzado a Carlos Ferro Viera al baño sin que tocara el piso, lo registraron y dijeron que le habían encontrado droga entre sus ropas. El rumor de que apuntaban a Coppola y Maradona era espeso. Allí comenzó todo el caso, seguramente la serie Sueño Bendito que se acaba de estrenar va a mostrar esa madrugada caótica en el boliche”, describe Miguel Ángel Cameroni Tesouro, archiconocido simplemente como “Mike” por el mundo de las celebrities.

Durante su extensa trayectoria como relaciones públicas, contact man, PR, anfitrión, host, o como le quieran llamar, pasó por todo tipo de experiencias: desde insólitas y sorprendentes, hasta divertidas y escandalosas como la que dio inicio a esta nota de LA NACIÓN.

La dictadura y la homofobia

Desde adolescente lo deslumbraban las luces de la noche y quería conocer como fuera ese mundillo fascinante para él. Hoy recuerda con una sonrisa la madrugada en la que cumplió 18 años y terminó preso, pero en su momento la sufrió: “Me gustaba investigar el ambiente gay, en especial porque asistía a colegio y club católico y ahí obviamente estaba limitado. Empecé a visitar con amigos lugares a los que se ingresaba solo con contraseña. Y así llegamos a Privado Bar, en un subsuelo en Coronel Díaz y Güemes. Todo estaba muy bien hasta que llegó la policía y terminé en la comisaría 21 por no tener documentos”.

El Dj Aldo Haydar, Clota Lanzetta, Mike Cameroni, Zarina bailarina y presentadora de Ku Pinamar y su marido Dj Dero

“Promediaban los años ‘70 y ser homosexual en esa época era considerado por muchos como un pecado, imperaba la homofobia, en especial en lo que mal llamaban las ‘Fuerzas del orden’ en plena dictadura. Salí libre al otro día gracias al padre de una compañera de escuela que era abogado y conocía a mucha gente de esa seccional. En agradecimiento fui a llevarle un ramo de flores a la casa: la empleada que me atendió tenía la orden expresa de cerrarme la puerta en la cara”, recordó entre risas.

Por aquellos tiempos Mike frecuentaba el Teatro Colón de la mano de su amiga, la primera bailarina Liliana Belfiore, e iba invitado especialmente por su amante, un conde italiano de apellido Martinoli. Entraba con su chofer por el pasaje de los carruajes y presenciaba la función de gala de la ópera “Don Carlo” de Giuseppe Verdi desde su palco baignoire también llamado “palcos de las viudas”, donde uno podía ver el espectáculo pero el resto de la gente no podía advertir quiénes estaban allí gracias a unas rejas doradas que lo impedían.

Mike seguía desafiando las discriminaciones existentes concurriendo a clubes nocturnos: “La policía hacía redadas por averiguación de antecedentes o por un artículo llamado 2H, que según ellos significaba ‘escándalo en vía pública e incitación al acto carnal’. Igual íbamos a bares como El Trébol de Santa Fe y Uriburu, o Exedra en Córdoba y Carlos Pellegrini. Los agentes usaban ‘carnadas’ con nosotros sentando en una mesa cercana a la nuestra algún muchacho que nos provocaba con sus miradas, y si caías en su trampa, se identificaba como policía del ‘Departamento de Moralidad’ para detenerte”.

Luego, continuó con su relato: “‘Lo de Pato’ era un club de natación de un milico gay en la calle Paraguay, tipo Studio 54 de New York; solamente ingresabas por contraseña o a través de una mirilla; Experiment quedaba en la galería Vía 8 en Carlos Pellegrini casi Santa Fe. Este sótano fue el templo gay en la era de la música disco. Nicolás García Uriburu, Marta Minujín, Graciela Borges y muchos otros bailaron en su pista que solo duró dos años culpa de las frecuentes ‘visitas policiales’. Algunos amigos o excompañeros de colegio, vecinos y mucha gente conocida desaparecían por esos años. Otros regresaban luego de amenazantes interrogatorios. Otros nunca más volvieron”.

Anfitrión de Cinema, Space, Ku, La Raza y tantos más

Comenzó su carrera a fines de los ‘80 como RR.PP. en Cinema, que estaba en Córdoba y Scalabrini Ortiz en Palermo, y su poder de convocatoria lo llevó a que requieran sus servicios en las Disco Space, de Punta del Este, en la zona de Rincón del Indio. Luego, su hermano, Rubén Cameroni, inauguró Ku, donde Mike fue el contact man hasta su cierre durante más de 20 años.

A nivel internacional, además de su labor en Uruguay, fue manager y ambientador del restó La Raza en Ibiza, donde supo recibir a la Baronesa Thyssen, Cayetano y Diego Rivera, Laith Pharaon, Carl Cox, Eric Morillo, Boy George, Hernan Cattáneo, Sasha, Joaquín Cortés, Puff Daddy, Jean Paul Gaultier, el diseñador Kenzo, el Príncipe Rodrigo D´Aremberg, la cantante Lola Flores, la Princesa Gunila Von Biscmark y el expríncipe luego proclamado Rey de España, Felipe VI. Allí en Barcelona conoció a los DJs más importantes del mundo como Tania Vulcano, Sasha, Boy George y Tiesto, y en la Argentina desde muy chico compartió la música de talentosos como Carlos Alfonsín, Carla Tintoré , Aldo Haydar y Cristian Trincado.

Mike Cameroni y Rodrigo Bueno, en Ku, en las épocas en las que el cuartetero ostentaba una melena "cumbianchera"

Además, fue anfitrión de lugares emblemáticos: en Costanera, en 2000, inauguró Ku Bs. As. en Caix de Costa Salguero. Luego pasó por Hemingway Cariló, Cicerón Club, Sabbia Pinamar, Parador Oracle, Unifon Beach, Boutique Club de Mar y tantos más.

Cuando Ricardo Fort lloró desconsolado por amor

En su relación con las celebrities locales, una de las anécdotas que recuerda porque muestran el otro lado del personaje es la que vivió con Ricardo Fort, a quien conoció por su amistad con Gabriel Ridz, íntimo de Ricky.

“Quiero destacar el respeto con el que me trataba; si bien era una persona muy exigente, siempre agradecía y dejaba excelentes propinas al personal, algo poco usual en el ambiente. Recuerdo que una vez en Tattersal, donde me encontraba trabajando, presentaba su marca de ropa de hombre y me terminó invitando a Esperanto. Cuando ingresó al VIP, donde tenía su mesa exclusiva, había bengalas, todo muy estilo Miami. En un momento quedamos solos, algo que me contó que le pasaba menudo. Ahí, se puso a llorar desconsoladamente y me confesó que estaba enamorado de un chico que no le correspondía. Se sacó la coraza y abrió su corazón conmigo que recién me conocía, me impresionó lo vulnerable que estaba siendo tan poderoso”, recordó.

El llamado a Natacha Jaitt previo a su muerte

“Yo adoraba a Natacha, era muy amiga mía, un ser adorable y sensible como no existen, de una bondad difícil de medir. No me puedo sacar de la cabeza aquel 22 de febrero de 2019 cuando cerca de las diez de la noche me llamó. Estaba en General Pacheco, me dijo más que feliz que iba camino a firmar un contrato en un barrio cerrado, no puedo olvidad esos detalles. Yo me iba a trabajar y me puse muy contento, quedamos en hablar al otro día para que me contara detalles. No puedo explicar lo que sentí cuando a las cuatro de la mañana me entero por Daniel Díaz León (más conocido como Dany La Muerte), que trabajaba conmigo como seguridad, que se enteró de que había fallecido y me dio la noticia. Sufrí un shock porque la amaba”, señaló.

Charly en concierto y con Cerati y “Chiche” Duhalde de público

“Tengo mil historias con Charly, pero recuerdo en los ‘90 cuando era anfitrión del parador Philips en Pinamar. Nito Mestre vivía enfrente y aparece en la playa García con su grupo; lo recibo, Nito lo ve y se cruza. Había equipos instalados de otro grupo y se pusieron a tocar canciones de Sui Generis en soledad. Al rato había cien personas y, a la hora, una multitud”, confesó.

Mike Cameroni junto a Charly García, luego de un chapuzón en Pinamar

“Lo mismo me pasó cuando era PR de la casa Quilmes en la zona norte. Llegó Charly, quiso tocar y para nosotros fue un placer. Duhalde era presidente y la casa de su familia era vecina, igual que la famosa ‘Rosadita’ que solían ocupar Zulemita y Carlitos Junior. En eso la veo Chiche Duhalde llegar y sentarse en la arena a escuchar con su sillita de playa. Y al rato el que se acercó caminando cuando oyó la música fue nada menos que Gustavo Cerati con sus hijos, una tarde soñada”, completó.

Con Pappo “hecho milanesa” en la arena

“No lo conocía al Carpo, pero sabía que era muy amigo de Alejandro Lerner y de Juanse que siempre visitaban Pinamar. Juanse supo tener su propio bar en la querida disco Ku, donde fui relaciones públicas desde su inauguración hasta su cierre”, comenzó su anécdota.

“Una noche llegó Pappo al parador donde funcionaba el restaurante y hacíamos una especie de previa al boliche. Por supuesto animó la velada como nadie, charló y se hizo amigo de todos, desde los mozos hasta los lavacopas. Iba de un lado para otro pasándola bien porque se sintió a gusto. La noche se extendió, nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente, más cerca de mediodía digamos, cuando regreso al parador a trabajar lo encuentro a Pappo durmiendo en suspensores hecho milanesa en la playa. Me acerco, se despierta, me saluda y me dice: ‘Ah, qué hacés Mike, refrescó un poquito a la madrugada, me voy a dormir otro rato’”, rememoró.

Gustavo Cerati, Juanse y Pappo en Ku, en una noche a puro rock

De ser modelo publicitario a codearse con Luca Prodan

Mike cuenta que siempre fue un mimado por la gente del rock en los años 70. “Tuve el privilegio de frecuentar a Luca Prodan, cantante del grupo Sumo, y también a Charly García, Gustavo Cerati, Zeta Bossio, Pappo Napolitano, los Vilma Palma, Javier Calamaro, Leo García, Pablo Ruiz, el grupo Agapornis y hasta el inolvidable Rodrigo Bueno del que me terminé haciendo amigo”, señaló, sobre un recorrido musical variado, desde el estilo hasta la temporalidad, ya que abarcó más de treinta años. “Además, otro detalle que hasta ahora no te conté: fui musa de los fotógrafos Alejandro Kuropatwa y Diego Roca en mi incursión como modelo masculino posando para las revistas Le Cirque y D-Mode en Buenos Aires y desfilé en los 80′ para diseñadores como Calvin Klein y Fiorucci en Rio de janeiro y Punta del Este”.

Stars en su vida de PR

Cameroni cuenta con orgullo que acompañó en sus primeros años de carrera a modelos y artistas como Karina Jelinek, Sofía Zamolo, Claudia Albertario, Jazmín de Grazia, Rocío Marengo, Dolores Trull, Marcela Kloosterboer Pamela David, Silvina Luna, Julieta Prandi y Natalia Fassi, entre tantas otras.

Sofía Zámolo y Mike Cameroni años atrás, cuando ella apenas daba sus primeros pasos

“Todas tenían su estilo y llegaron a trascender hasta el día de hoy, destacando la amistad que tenemos por sobre todo: las ayudé y me ayudaron, sin especular. También me quieren mucho La China Suárez y Agus Cherri, a quien conocí desde muy chiquitas y siempre bromeaban que yo era su RR.PP. preferido”, señaló. Además, por la vida de Mike como anfitrión de celebrities pasaron personajes como Moria Casán, Cris Miró, Daniela Cardone, Graciela Alfano, Mariano Martinez, Cristian Sancho, Laura Azcurra, Alicia Zanca, Facundo Espinosa, Leticia Brédice, Nicolás Cabré, Sofía Gala, Marley, Christian Castro, Fede Bal, Nicole Neumann, Benito Fernández, Roberto Piazza, Carlín Calvo, María Valenzuela, Liz Fassi Lavalle, Adriana Brodsky, Julieta Díaz, Fernanda Callejón, con quienes generó grandes amistades.

En la mesa de Mirtha por el escándalo del verano

La diva de los almuerzos lo invitó en 2008 en Mar del Plata en medio del escándalo del verano, cuando los dueños de Ku Pinamar, entre los que se encontraba su hermano, Rubén Cameroni, denunciaron al por entonces flamante intendente pinamarense, Roberto Porreti, por un presunto pedido de coimas para habilitar la disco. Y no quedó ahí: también presentaron ante la Justicia una cámara oculta que le hicieron durante una reunión en su despacho de la municipalidad.

El día en el que Mike Cameroni estuvo junto a MIrtha Legrand en la mesa del Costa Galana en Mar del Plata

A los pocos meses Porreti fue destituido. Mike brindó todos los detalles en el programa de Mirtha Legrand, que tuvo un altísimo rating porque la gente quería saber de aquel bochorno, convertido en el escándalo del verano. Así lo recuerda: “La gente estaba conmocionada y quería saber cómo se había hecho el video. Mirtha me preguntó de todo, fue amorosa. Le llevé un cintillo de brillantes de regalo y me dijo: ‘Mike, recién me conocés y me hacés un regalo tan lindo y valioso’. En los cortes daba indicaciones: ‘Chicos, la comida hay que servirla y comerla caliente’”.

Amigo de sus amigos PR

Un párrafo aparte en la charla merecen sus colegas que ya no están y él rememora con cariño: “No puedo creer que haya pasado tanto tiempo de las muertes de Javier Lúquez y la Clota Lanzetta (Claudio Oscar), a quienes respetaba y quería mucho. Javi se enfermó y se fue tan rápido. Y Clota asesinado por delincuentes, un horror. Lo recuerdo a Claudio porque éramos íntimos, él fue mi acompañante en el casamiento de mi hermano, fíjate la confianza, el respeto y el cariño que nos teníamos”.

El verano 2022 lo volverá a tener como anfitrión en las noches de Ufo en Pinamar, con la tradicional “Fiesta de blanco”, de la que fue su creador, a sus 64 jóvenes años.