Una jugadora de hockey se desvaneció en pleno partido y murió

Agustina Russo, de 43 años y jugadora de hockey sobre césped, murió este sábado en medio de un partido entre el equipo para el que jugaba, Belgrano Day School Club, y el Club Brandsen, en La Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 en las canchas ubicadas en 52 y 161, Los Hornos, donde se desarrollaba un torneo. Según consignó el medio local 0221, la mujer se desempeñaba como empleada administrativa en San Isidro.

De acuerdo a lo que relataron testigos, la jugadora se desvaneció de manera repentina mientras se encontraba en el campo de juego, provocando desesperación entre compañeros, rivales y asistentes.

Siguiendo con la información del medio citado, las autoridades del club le dijeron a la Policía que se acercó hasta el lugar que el episodio se desarrolló en plena actividad y dejó en shock a las personas que se encontraban presenciando el encuentro deportivo.

La investigación del caso quedó a cargo de la comisaría Tercera y la causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, con la intervención de la UFI N° 15.

El equipo en el que jugaba Agustina Russo

La despedida a Agustina Russo en redes sociales

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el Belgrano Day School Club le dedicó un sentido mensaje: “Siempre recordaremos a Agustina, jugadora de la 4ta de hockey, con su alegría y calidez tanto dentro como fuera de la cancha”.

Y continuó: “Toda la familia de BDS Club la despide con enorme tristeza. Acompañamos a su familia, equipo, amigos y todos sus seres queridos en este doloroso momento. Descansa en paz, Agus”.

En cuestión de minutos, el posteo del club se llenó de comentarios de conocidos, allegados y amigos de Russo, quienes se sumaron al mensaje de despedida.

Mundo hockey, una cuenta en la misma red social que publica información y realiza coberturas sobre el hockey en la Argentina, también la despidió con una placa con fondo negro y letras blancas: “El hockey está de luto”.

“Tragedia en el hockey. Una dolorosa noticia sacudió al hockey este sábado en La Plata. Durante un torneo recreativo en el Club Brandsen (52 y 161, Los Hornos), una jugadora falleció en pleno partido. La víctima fue Agustina Russo, de 43 años, empleada administrativa en San Isidro y jugadora del Belgrano Day School Hockey”, escribió en la descripción.