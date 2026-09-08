Una mujer caminó 15 kilómetros para pedir ayuda por su familia, que quedó atrapada en la nieve en Neuquén

Una mujer realizó un heroico acto el pasado lunes para salvar a su familia. Sabrina Canepa, de 47 años, caminó 15 kilómetros en el violento frío del invierno para buscar ayuda. Su esposo, de 43 años, y sus dos hijos, de 9 y 3, habían quedado varados en la nieve acumulada en el Cerro Wayle, en Neuquén, por los diversos temporales que azotaron a la provincia en agosto. Se encontraban a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana y sin señal.

El imprevisto ocurrió el lunes cerca de las 11. La familia, oriunda de Tigre, se encontraba en la provincia de vacaciones y buscaba conocer el famoso cerro, reportó el medio local LM Neuquén. Para llegar desde Chos Malal, debieron recorrer 48 kilómetros al norte por la ruta nacional 40 y, luego, continuar por la ruta nacional 37 hasta la Reserva Provincial Tromen.

Tras pasar la Laguna El Tromen, llegaron al refugio de guardaparques y continuaron con su travesía más adentro del cerro. La familia se trasladaba en una camioneta pick up Renault Alaskan.

La familia varada en el Cerro Wayle Brigada Rural CHM

Sin embargo, ya dentro de una zona desconocida, la camioneta no pudo avanzar. Diversos temporales habían azotado a la provincia en agosto y causaron que haya una gran acumulación de nieve en el cerro.

A pesar del gran tamaño del vehículo y su capacidad para movilizarse en terreno sinuoso, fue imposible salir. Los bardones eran demasiado grandes. No había señal ni forma de comunicarse, y habían quedado demasiado lejos de las ciudades locales.

Intentaron por horas en el frío del invierno, que cada vez ingresaba con más fuerza a la camioneta. Cuando se hicieron las 16, Sabrina tomó la decisión de salir a buscar ayuda para evitar que su familia quedara varada durante la noche.

Siguió el rastro que habían dejado las ruedas de la camioneta y caminó entre dos y tres horas por la ruta provincial 37. En total recorrió cerca de 15 kilómetros, mientras su esposo e hijos esperaban atrapados, señaló el medio neuquino.

El posteo de la Policía de Neuquén

En la ruta fue que logró comunicarse con la Policía de Río Negro, que trasladó la alerta a la Policía de Neuquén y, luego, a la Dirección Seguridad Alto Neuquén -con asiento en Chos Malal-.

Los agentes reportaron lo ocurrido y enviaron personal de la División Brigada Rural al rescate. Fue cerca de las 14 que se trasladaron hacia la zona con vehículos 4x4 aptos para la nieve hacia el Cerro Wayle. En el camino se encontraron con Sabrina, que seguía caminando para acercarse lo más posible a la policía.

“La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Ahí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar de cerca”, explicó el subcomisario Ricardo Ovadilla al medio local.

Los agentes lograron retirar los bardones de nieve y liberar a la camioneta. Luego, la familia fue trasladada fuera del cerro. Fueron supervisados por personal de emergencias, aunque no requirieron asistencia médica.