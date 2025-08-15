Una mujer intentó rescatar a su perro de las vías, fue embestida por un tren y murió

Una tragedia ocurrió este viernes en San Lorenzo, Santa Fe. Una mujer murió tras ser embestida por un tren mientras intentaba salvar a su perro que se había escapado a las vías. Aunque fue rápidamente trasladada a un hospital local, finalmente la mujer falleció por la gravedad de sus heridas.

Todo ocurrió el jueves por la noche, cuando la mujer de 59 años, identificada como Delia, sacó a pasear a sus perros, como solía hacer todas las noches, según reportó La Capital. Al caminar un corto trayecto alrededor de las 21.30, llegó a las cercanías de un paso a nivel del tren Nuevo Central Argentino (NCA), en la intersección de las calles Suiza y Uruguay.

Fue entonces que uno de los animales se escapó de su correa y comenzó a correr. Delia, desesperada, lo persiguió al percatarse que el tren se acercaba. La mujer sufrió el impacto directo de uno de los vagones del vehículo, que la dejó a un costado de la vía inconsciente. El perro murió en el acto. Delia vivía a 50 metros de las vías.

Minutos antes de las 22 se acercaron los Bomberos Voluntarios y de Zapadores de la Unidad Regional XVII. Trabajaron junto a personal de tránsito y la comisaría séptima.

Los bomberos reportaron que la mujer quedó “en estado crítico junto a las vías”. Fue asistida por AMCE, un sistema de emergencias médicas con unidades de terapia intensiva móvil, y trasladada con urgencia al Hospital Granaderos a Caballo.

El primer diagnóstico médico indicó que sufrió traumatismos varios con pérdida de conocimiento. En el nosocomio permaneció intubada, informó el medio local.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, fue más tarde trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció a las 7 de este viernes. La fiscalía investiga las circunstancias del siniestro.