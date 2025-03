Una mujer quedó atrapada en la puerta del subte y le tuvieron que amputar una pierna

Una mujer de 41 años, de nacionalidad venezolana, quedó enganchada a la puerta de una formación del subte de la línea B, en la estación Medrano, y fue arrastrada por unos metros. “Todo el mundo gritaba, pero el subte no se detenía”, afirmó Gregorio, esposo de la víctima. Tras el accidente, la mujer fue trasladada al Hospital Durand, donde le amputaron una pierna, y continúa internada.

El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 8.30 de la mañana, aunque recién trascendió este lunes. Según consignó el medio venezolano La Patilla, la pasajera fue identificada como Ángela Molina, contadora, y se encontraba junto a su hija de 14 años. Al intentar ingresar al transporte, se cerraron las puertas y su mochila, que la llevaba para el frente, quedó del lado de adentro. “Era una hora congestionada, había mucha gente. Mi hija logró entrar al vagón, pero ella no pudo pasar, se quedó atrapada con la puerta y el subte arrancó igualmente”.

En diálogo con LA NACION, fuentes de Emova indicaron que el “incidente” con la pasajera se produjo “cuando intentaba subir a una formación tras el anuncio sonoro de cierre de puertas”. “A raíz de este episodio se activaron los protocolos correspondientes, donde intervino para su asistencia personal de Emova, bomberos y luego el SAME. Las autoridades a cargo de la investigación del hecho están llevando a cabo el análisis correspondiente”, precisaron, respecto a los instantes después del episodio.

“No hubo ningún sistema de seguridad que evitara que el subte arrancara. El tren la arrastró, su pierna quedó entre el andén y el tren, y se la rompió. Ella veía que la ventanilla del conductor estaba abierta, pero igual no se detenía”, relató por su parte Gregorio, el esposo de Ángela, y consideró: “Al arrancar, parece que avanzó muy rápido, pienso que debería ir más lento”.

Consultado acerca de si la mujer utilizaba frecuentemente el transporte público, Gregorio contó: “Somos venezolanos y estamos acá desde hace siete años. Hay días que sí [lo usa] y días que no, se maneja también con el colectivo”. Además, indicó que la mujer se dirigía al centro porteño. “Esto no debería haber pasado y esperamos que no le suceda a más personas”, concluyó, en diálogo con TN, tras pedir justicia por su esposa.

El accidente ocurrió en la línea de subte B, estación Medrano Hernán Zenteno - LA NACION

Una formación de la línea B atropelló a un hombre de 80 años

Semanas atrás, una formación de la línea B del subte de la Ciudad de Buenos Aires atropelló a un hombre de 80 años que, milagrosamente, sobrevivió. Debido a las lesiones ocasionadas por el impacto, fue trasladado al Hospital Tornú, donde le diagnosticaron traumatismo de cráneo.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.30 en la estación Tronador, una de las paradas del trayecto que une las cabeceras Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas, cuando el jubilado caminaba por las vías, por motivos que no fueron esclarecidos. El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, señaló después que no estaba claro si el hombre se había caído o arrojado al tendido subterráneo, pero confirmó que no tenía riesgo de vida.

“Fue rescatado por Bomberos y SAME con tres ambulancias que llegaron al lugar, además de un médico en moto y un psicólogo. Fue trasladado con traumatismo encefalocraneano. Aparentemente está compensado, fuera de peligro”, detalló en declaraciones a C5N.

En tanto, detalló que primero lo asistieron en el lugar y, tras lograr estabilizarlo, lo llevaron hasta el centro de salud ubicado en el barrio porteño de Parque Chas. Además, precisó que también le ofrecieron atención psicológica, de la misma manera que al maquinista.

