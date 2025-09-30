Una nueva expedición del Conicet explorará las profundidades del Mar Argentino en Chubut y Río Negro

La expedición del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) por las profundidades del Mar Argentino frente a las costas marplatenses, que marcó un hito científico donde se descubrieron alrededor de 40 nuevas especies marinas y surgieron protagonistas inesperados como la famosa “estrella culona”, vuelve a zarpar este martes por otra aventura. En esta oportunidad será para analizar el sistema de cañones ubicados frente a las costas de Río Negro y de Chubut.

Después de su paso por Uruguay durante algunas semanas, el buque Falkor (too) perteneciente a la Fundación Schmidt Ocean Institute volverá a transmitir en vivo su paso desde el fondo del mar a 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson, expedición que finalizará el próximo 29 de octubre. Se estudiará el sistema de cañones Bahía Blanca y el de Almirante Brown.

La expedición será encabezada por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) y profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos (DCAO) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“La Corriente de Malvinas tiene influencia a lo largo de todo el talud. Lo sabemos por modelos numéricos y observaciones, pero ahora tenemos la oportunidad de investigar, in situ, cómo interactúa con los cañones submarinos del margen continental”, explicó la especialista. Romero detalló que estos dos nuevos cañones, a diferencia del de Mar del Plata donde se realizó la expedición anterior, “no son ciegos, sino que inciden sobre el margen superior, justo donde termina la plataforma y se inicia el talud”.

Uno de los instrumentos que se van a utilizar en esta oportunidad es uno aportado por el SHN y que se trata de una boya oceanográfica equipada con distintos sensores meteorológicos que quedará fija en un lugar y captará la velocidad de la corriente en cada estrato desde la superficie hasta el fondo, la temperatura y otros parámetros.

Además, se arrojarán en puntos específicos una serie de elementos similares que llevan un GPS para calcular cómo se va modificando el rumbo de las masas de agua más superficiales.