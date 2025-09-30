Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este martes 30 de septiembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur y norte del país; en la Ciudad, la temperatura rondará en 18°C
- 4 minutos de lectura'
En el marco de un leve aumento de la temperatura en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 30 de septiembre se esperan condiciones agradables y primaverales, aunque para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtió que se prevé una jornada nublada. Además, emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes en sectores del norte y sur.
Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, regirá una alerta amarilla por tormentas en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, y zonas del noreste de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta. El área será afectada por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mililitros.
También publicó una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes en la Patagonia -en Santa Cruz y el sur de Chubut-, los cuales tendrán velocidades aproximadas de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90. El SMN señaló que estos fenómenos meteorológicos tendrán “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por autoridades.
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. En caso de viajar, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese a su casa.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
De cara al miércoles, cesará la alerta por tormentas pero se mantendrá el aviso por vientos en las mismas zonas, el cual incluso se intensificará y en Chubut y el norte de Santa Cruz será de carácter naranja. Para esos casos, se prevén velocidades aproximadas de entre 60 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 120. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“, advirtió el organismo.
El tiempo en el AMBA
El SMN informó que este martes la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 18°C, en la misma línea que durante los últimos días, cuando hubo sol pero un poco de térmica fresca. Sin embargo, en este caso el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada y las nubes comenzarán a irse recién a la noche.
Se esperan mínimas de 14°C y máximas de 22°C, los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de cuatro kilómetros por hora y la humedad será del 71%. Además, las ráfagas de viento se intensificarán durante la tarde.
En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 16°C, mínimas de 12°C y máximas de 21°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo parcialmente nublado y una humedad del 89%.
En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 14°C y 22°C en Córdoba, 16°C y 23°C en Tucumán, 13°C y 23°C en Santa Fe, 13°C y 23°C en Entre Ríos, 12°C y 25°C en Jujuy, 14°C y 24°C en Salta, 19°C y 23°C en Misiones, 17°C y 23°C en La Rioja, 18°C y 24°C en Santiago del Estero, 13°C y 24°C en San Luis, 14°C y 25°C en San Juan, 12°C y 22°C en Mendoza, 10°C y 20°C en Río Negro, 10°C y 20°C en Chubut y 3°C y 13°C en Santa Cruz.