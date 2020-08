Una runner tropezó con un hueso de dinosaurio mientras trotaba por la playa

Elsa Panciroli es paleontóloga y trataba por una isla escocesa para alcanzar a sus colegas cuando dio con el fósil de un estegosaurio de 166 millones de años de antigüedad Crédito: Elsa Panciroli vía BBC

La doctora Elsa Panciroli es una paleontóloga escocesa que, además, es runner. Y estas dos actividades, aparenemente sin relación entre sí, se unieron la semana pasada cuando la científica tropezó, mientras corría por una playa de una pequeña isla de Escocia nada menos que con un fósil de dinosaurio de 166 millones de años de antigüedad.

Como si todo se tratara de una jugada perfectamente encastrada por el destino, Panciroli realizó su descubrimiento cuando estaba corriendo precisamente para reunirse con su equipo de investigación en paleontología en la isla de Eigg.

El hueso sería de una de las extremidades de un ejemplar de estegosaurio, un animal que se distinguía del resto de los dinosaurios por sus placas dorsales Crédito: Elsa Panciroli vía BBC

En la nación escocesa, los fósiles de huesos de dinosaurios se habían encontrado solamente en una isla llamada Skye, la más grande de las islas Hébridas interiores, el archipiélago al que también pertenece Eigg.

El hueso que encontró la paleontóloga runner corresponde a una extremidad de un dinosaurio. Mide 50 centímetros de largo y se cree que pertenece a un ejemplar de estegosaurio, un animal que habría vivido en elperíodo Jurásico Medio.

Los científicos buscaron fósiles de dinosaurios en la isla durante unos 200 años. Anteriormente, los únicas piezas de este tipo encontradas en Eigg eran de reptiles marinos y peces.

"Me di cuenta que había tropezado con algo que no se veía bien. No estaba claro exactamente a qué animal pertenecía, pero no había dudas de que era un hueso de dinosaurio", señaló la paleontóloga que realizó el hallazgo Crédito: Elsa Panciroli vía BBC

Panciroli dijo en declaraciones a la BBC que el equipo de investigación que ella integra estaba buscando este tipo de fósiles y no esperaba encontrar evidencia de un dinosaurio.

"Fue un descubrimiento fortuito. Era casi el final del día y estaba corriendo para alcanzar al resto de los miembros del equipo, que estaban bastante lejos. Me di cuenta de que había tropezado con algo que no se veía bien. No estaba claro exactamente a qué tipo de animal pertenecía en ese momento, pero no había duda de que era un hueso de dinosaurio", contó la científica, que trabaja para la dirección de Museos Nacionales de Escocia.

Panciroli añadió que fue un hallazgo "enormemente significativo". "A nivel mundial, los fósiles del Jurásico Medio son raros y hasta ahora los únicos fósiles de dinosaurios encontrados en Escocia estaban en la Isla de Skye", agregó.

El fósil se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Escocia, en la ciudad de Edimburgo Crédito: Elsa Panciroli vía BBC

"Este hueso tiene 166 millones de años y nos proporciona evidencia de que los estegosaurios vivían en Escocia en ese momento", dijo.

El doctor Steve Brusatte, paleontólogo de la Universidad de Edimburgo, dijo a la citada cadena británica: "El descubrimiento de este hueso por parte de Elsa es realmente notable".

"Este fósil es una evidencia adicional de que los estegosaurios, con sus distintivas placas en el lomo, solían vagar por Escocia. El hallazgo corrobora además las huellas de la Isla de Skye, que identificamos como hechas por un este animal prehistórico".

El hueso se encuentra ahora en las colecciones del Museo Nacional de Escocia, ubicado en la ciudad de Edimburgo.