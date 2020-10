Vacaciones en pandemia: Qué son y para qué sirven los seguros contra el Covid-19

Las empresas aseguradoras ya ofrecen pólizas que cubren los gastos que conllevaría un contagio de coronavirus en las vacaciones y algunos destinos podrían exigirlos para poder ingresar Fuente: Archivo

Alejandro Horvat
8 de octubre de 2020

Las valijas, la plata, los documentos y el "seguro Covid-19". Es probable que esta sea parte de la lista de ítems necesarios para emprender un viaje por la Argentina este verano, o al menos para visitar a las provincias que exijan ese seguro para ingresar a su jurisdicción. Por el momento, según pudo constatar LA NACION, solo Bariloche lo pedirá como requisito necesario para entrar a la ciudad, aunque autoridades de otros distritos también podrían implementar esa medida. Las empresas aseguradoras ya prepararon pólizas que cubrirán las necesidades que puedan surgir si una persona contrae coronavirus durante sus vacaciones.

Según la cobertura que compre el viajero, los seguros para Covid-19 podrán costear el alojamiento durante 14 días en hoteles para las personas que necesiten aislarse, los hisopados (prueba PCR), el cambio de los pasajes aéreos o terrestres, el traslado a centros de salud de envergadura y hasta el costo por cancelar la reserva del hotel si la persona se enferma días antes de viajar.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes señalaron a LA NACION que este tipo de seguros para el Covid-19 no es algo que ellos vayan a exigir a nivel nacional, pero que cada jurisdicción tendrá la potestad de pedirlo como requisito para ingresar.

El objetivo de estos seguros, según las autoridades y operadores turísticos consultados por LA NACION, es que los viajeros no tengan que enfrentar gastos abultados por enfermarse durante las vacaciones. También servirán para no tensar los recursos de los municipios en caso de que hubieran muchos contagios y varios pacientes no pudieran afrontar económicamente la situación.

En promedio, los seguros para viajar por la Argentina salen 1200 por persona para siete días. Mientras que, para viajar al exterior, el valor asciende a 75 dólares por pasajero para una estadía de la misma extensión.

Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche, sostiene que, si bien todavía falta la autorización del Gobierno nacional, el turismo interno en la provincia de Río Negro está cerca de reactivarse como una prueba piloto antes de abrir la provincia a turistas de todo el país.

En esta primera instancia, le van a exigir a los turistas rionegrinos que adquieran los seguros para viajar a Bariloche. "La idea es que el pasajero venga tranquilo, sabiendo que tendrá todo cubierto en caso de que se tenga que aislar u hospitalizar. Me llamaron secretarios de varias provincias y también tienen pensado implementarlos", señala el funcionario.

Burlon explica que, en un principio, pensaban exigirles a los turistas un hisopado negativo para ingresar a la ciudad, pero luego las autoridades sanitarias les explicaron que el hisopado es solo una foto del momento. La persona podría estar incubando el virus y desarrollar los síntomas unos días después, cuando ya estaría en plenas vacaciones.

Belén García Bertone, presidenta de la Cámara de Turismo de Bariloche, también señala que este tipo de coberturas médicas serían una buena herramienta si las personas deciden viajar en medio de una pandemia.

También habrá seguros contra el Covid-19 para los que viajen al exterior

"El seguro para Covid-19 incluye el alojamiento en hoteles destinados para recibir pacientes, incluirá la comida, traslados entre otras tantos gastos que, de lo contrario, muy posiblemente los tenga que afrontar la ciudad. Y algo no menor, es que eso también significaría un alivio real para el sistema de salud. Nosotros pedimos una cotización a una empresa y saldría 7000 para una familia de cuatro personas. La idea es que se sumen todas las empresas que quieran para que haya más opciones", dice García Bertone.

Luciano Castro, es el titular de la agencia de viajes BHI, en Bahía Blanca. Ellos suelen ofrecer paquetes a grupos de turistas para viajar por el país o al exterior, y ya incluyen este tipo de seguros en sus ofertas turísticas. Las empresas que, según él, ya prestan este servicio, son Avril Med, Medical Assist Card, Assist Med, entre otras.

"Siempre existieron los seguros de asistencia al viajero, pero ahora el coronavirus impone nuevos requerimientos y por eso los seguros responden con pólizas pensadas para cubrir los inconvenientes vinculados a esta enfermedad, por ejemplo, que te tengas que quedar 15 días en un hotel", explica Castro.

Sierra de la Ventana, que está a 550 kilómetros de la Ciudad y es uno de los destinos con mayor diversidad en cuanto a su naturaleza en la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto para ser el "prototipo de apertura paulatina y controlada de la actividad turística de la provincia", indica el escrito.

Castro, que suele vender paquetes turísticos para ese destino, resalta la necesidad de sacar un seguro que proteja al turista de cualquier eventualidad. "El hospital importante más cercano está en Bahía Blanca, a más de 100 kilómetros. El seguro te cubre el traslado y la internación. Hay lugares donde las obras sociales no llegan o se complejiza su cobertura".

Federico Tarling, director de operaciones de Assist Card, describe que la empresa a la que representa, que es una entre muchos otros actores del sector, desarrolló una cobertura que se llama Covid Extra, que será un adicional disponible al seguro médico que suelen ofrecer.

"Esta es una solución para imprevistos no médicos que puedan presentarse y se puede contratar como un complemento adicional al servicio de asistencia médica. De este modo, el cliente se asegurará el reembolso de sus gastos no gozados como pueden ser las excursiones, eventos o espectáculos contratados con anterioridad, entre otros", dice Tarling.

