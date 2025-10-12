Varias autopistas cerradas en CABA por una carrera de ciclismo

La ciudad de Buenos Aires alberga este domingo el Gran Fondo Argentina 2025, una carrera de bicicletas que provoca cortes de tránsito en autopistas y avenidas desde las primeras horas del día. La largada fue a las seis de la mañana desde el Anfiteatro de Puerto Madero, el cruce de las avenidas Calabria y Rosario Vera Peñaloza.

La competencia implica cortes totales de tránsito entre las 4.30 y las 14 en las principales autopistas y avenidas de la ciudad. Las restricciones regirán en avenida Cantilo (sentido al norte), avenida Lugones (sentido al sur), autopista Illia (en ambas direcciones), autopista 25 de Mayo (hacia el oeste y hacia el Centro), Paseo del Bajo (en dirección norte y al Centro), autopista Perito Moreno (hacia el oeste y al Centro) y autopista 9 de Julio Sur (sentido a Barracas y al Centro).

Mapa del circuito y los cortes que habrá por la carrera Gran Fondo Argentina

Se espera la participación de más de 4.000 ciclistas de todas las edades y niveles en la carrera que es un hito en el calendario deportivo nacional, y es la única que les permite a los ciclistas correr por las principales autopistas y avenidas de la Ciudad cerradas al tránsito.

Los participantes correrán por dos circuitos: 60 kilómetros (Medio Fondo) y 124 kilómetros (Gran Fondo).

Habilitación parcial de autopistas

Sebastián Rodríguez, jefe del seguridad vial del Centro de Control Inteligente de AUSA, esta mañana en diálogo con LN+, que la carrera se desarrollaba sin tipo ningún tipo de inconveniente. “Todo perfecto. Vamos por la primera vuelta”.

En ese sentido, compartió algunos detalles de cómo estará el tránsito esta mañana. “Para este evento AUSA hizo el corte de 54 rampas de ingreso y egreso de autopistas. Está puesta toda esta información en la cartelería electrónica para alentar a los corredores”.

Consultado sobre la duración de los cortes de tránsito en autopistas, precisó: “Se van a ir habilitando parcialmente a medida que el circuito vaya terminando. Primero se habilitará Lugones y Cantilo alrededor de las 11.30”. Y agregó: “Si sale todo como tenemos planeado, tipo 14 quedarían todas las autopistas habilitadas”.