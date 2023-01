Verano 2023: cuánto cuesta la entrada y los tragos en los boliches de Pinamar

escuchar

PINAMAR (De un enviado especial).— “Salir cuesta lo mismo que en la ciudad, solo que acá salís mucho más porque estás de vacaciones y se lleva buena parte del presupuesto”, dice Marcos Michel, de 19 años, que está de vacaciones en Pinamar con sus amigos. En esta ciudad balnearia hay varias opciones para elegir en el momento de ir a una discoteca salir a tomar un trago, dependiendo de la edad de cada uno y, por supuesto, del bolsillo.

Una de las opciones más elegidas por los jóvenes es Pink, el boliche que está ubicado sobre la Avenida Jorge Bunge 1622. Allí, en la noche de Año Nuevo, estaba Mariano Iglesias, de 19 años, con su grupo de amigos. Ya es el segundo año que vienen a Pinamar, y Pink ocupa buena parte de la agenda nocturna del grupo. Dicen que en la relación precio-calidad es de lo mejor. Ellos son de Lanús, en el sur del conurbano bonaerense.

En la discoteca Pink, en Pinamar, la carta solo aumentó un 10% en relación a la temporada pasada Tomás Cuesta - LA NACION

“Está piola el lugar, no hay mucho lío para pasar, avanza rápido la fila y no es tan caro. Nosotros el año pasado vinimos todo el tiempo porque Boutique se nos hacía un poco caro, UFO Point es para más grandes y en Súper 15 había demasiados pibes chicos, entonces venimos acá”, dijo Iglesias.

Según Gustavo Palmer, uno de los referentes de la noche pinamarense y dueño del boliche Pink, el precio de los tragos subió solo un 10% respecto del año pasado, y esa es una estrategia que les dio muy buenos resultados.

“La verdad que hubo mucho movimiento, dejamos la carta casi al mismo precio que el año pasado y funcionó muy bien. Superamos las expectativas en cuanto a la concurrencia de gente y esperamos una muy buena temporada. Al turista no hay que matarlo con el precio, hay que ofrecerle buenas opciones y uno gana con el volumen. La situación no está como para poner precios muy altos”, analiza Palmer.

En Pink, la entrada con una consumición cuesta $2000. Pero también hay mesas vip por $40.000 con $30.000 en consumo. Los tragos básicos salen, en promedio, $1000 y lo que más se vende es el gin tonic. Otra opción es comprar la botella de champagne con dos energizantes por un valor que oscila entre los $4000, hasta los $10.000, dependiendo la marca. Mientras que la botella cerrada de vodka con dos energizantes sale $12.000, al igual que la de gin.

UFO Point, en Pinamar, es uno de los lugares más exclusivos Tomás Cuesta

UFO Point es uno de los lugares más destacados de la noche de Pinamar. Allí, el valor de las entradas varía según la demanda, confiesa un empleado del lugar que conversó con LA NACION. Es posible comprarle las entradas a miembros del equipo de relaciones públicas de UFO, a través de la web Passline en la puerta del parador. Y, dependiendo de si la concurrencia, sube baja el precio, al menos de las entradas que se compran en el lugar antes del ingreso. De todos modos, el valor base es de $3500 con un trago, y puede ascender hasta alcanzar valores muy elevados, como sucedió en Año Nuevo en donde se cobraba $30.000 con una botella de champagne.

Otras opciones

En Boutique las entradas se suelen sacar por la web de Passline y también cuestan desde $3000 para arriba. “Este lugar para mí es una bomba, está muy copado. Las fiestas siempre están muy buenas, pero sí, es más caro que el resto de los lugares” describió Tomás Martín, de 20 años, que fue a una fiesta en Boutique en la noche de Año Nuevo.

Según Energy Group, la empresa dueña del lugar, los tragos en la barra cuestan entre $1500 y $2000 y las mesas vip salen de $150.000 a $200.000 para 10 personas.

Otro clásico de la noche de Pinamar es La Luna. El lugar fue apodado “el paraíso de los divorciados”, porque según Manuel Morello, el dueño del lugar, la gente ni bien se separa va a La Luna a divertirse. Allí hay shows en vivo, la gente puede bailar en el caño estilo pole dance, y todo se da en un ambiente diverso y muy divertido. A su vez, es el único boliche de Pinamar que abre durante todo el año, y eso lo convirtió en una usina de historias de todo tipo para los que habitan esta ciudad.

Allí la entrada sale $2000 con un trago $4000 con una botella de champagne. Una vez adentro del boliche, los tragos salen $1500 hay promociones de dos tragos por $1900. Mientras que las botellas de champagne van desde los $3000 hasta los $9000.

“Tratamos de mantener precios dentro de todo accesibles. La Luna es un lugar donde la gente tiene que venir a divertirse y la idea no es que se vayan pensando que se tuvieron que gastar todo el dinero por tomar algo adentro. Yo creo que en cuanto a la atmósfera que se genera somos el mejor boliche de Pinamar y por eso siempre tenemos muy buena concurrencia, y este año no es la excepción. Y como el público siempre nos acompaña, tratamos de aportar lo nuestro teniendo buenos precios. Además, a La Luna vienen muchos pinamarenses, no es que son todos turistas”, señala Morello.