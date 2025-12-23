Verano 2026: cuánto cuesta la carpa en Cariló

Los administradores de los paradores de la provincia de Buenos Aires informaron los montos de los alquileres para el verano 2026. El sector turístico bonaerense actualizó las listas de precios tras concluir los trabajos de mantenimiento. Los valores de referencia permiten a los turistas proyectar sus gastos antes del comienzo de la temporada alta. La oferta de servicios de playa muestra variaciones según la localidad y el nivel de prestaciones adicionales de cada concesión.

Cuánto cuesta la carpa en Cariló durante el verano 2026

Los responsables de los establecimientos en Cariló comunicaron sus valores para el periodo de mayor demanda. Carlos Gartia, encargado del parador Hemingway, confirmó a LA NACION que los precios fijados meses atrás se mantienen sin alteraciones: la quincena de enero en esta zona cotiza $1.670.000, mientras que el abono por el mes completo asciende a $2.480.000 pesos.

Los paradores de Cariló establecieron los valores de sus servicios de sombra para el Verano 2026 Mauro Rizzi

Los visitantes que eligen la opción por jornada deben abonar entre $150.000 y $160.000. La disponibilidad de carpas y sombrillas en este sector es reducida en comparación con otros destinos. Esta característica impulsa un ritmo de reservas constante que supera los registros del ciclo anterior. El parador mantiene una buena proyección de ocupación debido a la fidelidad de sus clientes y la limitación del espacio físico en la playa.

Cuánta diferencia hay con su competencia en Pinamar

En Pinamar, los costos varían de acuerdo con el punto geográfico y el tipo de servicio ofrecido al público. Carlos Bastons, administrador del balneario Marbella, detalló las cifras vigentes para esta temporada. El alquiler de las unidades de sombra diarias oscila entre los $50.000 y $60.000. Si los usuarios optan por la contratación mensual, el monto alcanza el millón de pesos.

La quincena de enero en el parador Hemingway tiene un valor de 1.670.000 pesos Mauro V. Rizzi - LA NACIÓN

Las estructuras de lona en enero tienen un costo de entre 70.000 y 100.000 pesos por día. El acceso mensual a estas unidades requiere un desembolso de 1,5 millones de pesos. Pinamar finalizó recientemente su plan de remodelación del frente marítimo.

Las nuevas construcciones cumplen con criterios de sustentabilidad y protección del ecosistema costero. Los precios definitivos dependen de la ubicación exacta del balneario y la cantidad de amenities disponibles para los veraneantes.

Cuáles son las tarifas en los balnearios de Mar del Plata

Mar del Plata cuenta con una propuesta diversa que abarca múltiples presupuestos y categorías. Augusto Di Giovanni, responsable del parador Doce en Punta Mogotes, ratificó precios competitivos para el núcleo familiar. El alquiler diario de una carpa para seis personas en enero cuesta $80.000. La primera quincena de ese mes exige un millón de pesos. La segunda quincena tiene un valor de $1,2 millones. El costo por el mes entero en esta área se fija en dos millones de pesos.

El mes completo de alquiler en los balnearios de Cariló asciende a 2.480.000 pesos Mauro V. Rizzi

Existen opciones en Mogotes que inician desde los $1,5 millones por el mes y $900.000 por la quincena. En la zona céntrica, las promociones incluyen servicios mínimos a valores reducidos. Otros sectores presentan las siguientes tarifas: en La Perla los precios parten desde los $120.000 por día; en Playa Grande y los paradores ubicados al sur del faro las cifras inician en $150.000 por jornada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.