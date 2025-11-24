Multas por fumar en la playa de Mar del Plata: a partir de cuándo comienzan a regir y de cuánto son los montos

En vísperas de la nueva temporada de verano, el municipio de General Pueyrredón impulsó una iniciativa para tener playas libres de humo. Un informe de LN+ brindó detalles acerca de la nueva normativa, desde cuándo regirá y de cuánto son los montos de las multas para quienes incumplan.

En ese marco, a fines de concientizar a los vecinos y turistas que disfrutarán del espacio en pocas semanas, las autoridades revelaron que una colilla de cigarrillo tarda 18 meses en biodegradarse.

Cómo serán las multas por fumar en la playa de Mar del Plata

Las infracciones prevén sanciones económicas que van del 0,15% al 1,5% del valor equivalente a 100 salarios mínimos municipales, según el grado de incumplimiento determinado por la autoridad de aplicación. Es decir, al tomar como referencia el salario mínimo municipal de 18 horas que en septiembre fue de $339.328,21, las multas por fumar fuera de los espacios permitidos en la playa oscilarán entre los $50.899 y los $508.992.

De acuerdo a lo que precisó el municipio de la ciudad balnearia, la prohibición alcanza a balnearios privados y concesionados, unidades Turísticas Fiscales administradas por el municipio y el Complejo Punta Mogotes y concesiones provinciales.

En tanto, también está evaluando extender la prohibición a playas públicas, aunque esa medida todavía no fue formalizada.

Verano 2026: en qué transporte conviene viajar

Al analizar Mar del Plata como destino, el reporte de LN+ detalló:

Avión (1 hora): 2° quincena de enero, los pasajes solo ida parten de una base de $186.000 por persona, sin valijas ni entras.

Micro (5 a 6 horas): entre $43.700 y $80.000.

Tren (5.45 horas): en primera, $34.200 y pullman $40.500.

En segundo lugar, remarcaron los precios para ir a Rosario.

Avión (1 hora): $37.746 por persona, sin valijas ni entras.

Micro (4 o 4.30 horas): desde $30.000 semicama y $43.000 cama.

Tren (5.45 horas): en primera, $11.700 y pullman $15.120.

Por último, los turistas que elijan pasar unas vacaciones en Córdoba deben tener en cuenta los siguientes valores.