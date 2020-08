Verano. "La temporada está asegurada", dicen en el gobierno bonaerense

Augusto Costa, ministro de Producción Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dijo que habrá temporada de verano

LA PLATA.- "La temporada de verano está asegurada. Claramente va a ser una temporada distinta", afirmó el responsable de turismo de la provincia de Buenos Aires, el ministro de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

El funcionario de Axel Kicillof dijo a LA NACION que la temporada de verano "no está supeditada a la llegada de la vacuna". Sus declaraciones contradicen lo que había dicho el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

Expresó que no se limitará un turismo por micro regiones. "No estamos pensando en poner restricciones respecto a la distancia en la cual uno podrá desplazarse para llevar adelante actividades turísticas, sino en las medidas que se tomen".

Agregó que "se van a tener que seguir protocolos muy estrictos respectos a cuidados, normas de circulación, higiene y prevención. Pero la temporada se va a desarrollar, y va a tener afluencia a destinos que va a permitir que la actividad se re establezca".

Evitó poner fecha de inició, pero aseguró que buscarán reabrir la actividad ni bien baje la curva de contagios de Covid-19 en esta provincia.

Todas estas declaraciones las hizo en una entrevista con LA NACION, a poco de reunirse con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

-¿Está confirmada la temporada de verano en la provincia?

-Desde que asumimos apuntamos a que la temporada de verano sea lo mejor posible sabiendo, que veníamos de años muy complicados en el sector turístico. Tuvimos una muy buena temporada el año pasado y nuestra apuesta fue hacer crecer el sector, tanto en los destinos ya consolidados como en los destinos que tienen mucho para crecer. Obviamente la pandemia cambió los planes, pegó muy fuerte al sector. Y siempre apuntamos a restablecer la actividad en las mejores condiciones. En las condiciones que estamos ahora entendemos que la temporada de verano va a ser distintas a las que estamos acostumbrados. Se van a tener que seguir protocolos muy estrictos respectos a cuidados, normas de circulación, higiene y prevención. Pero la temporada se va a desarrollar, y va a tener afluencia a destinos. La temporada está asegurada.

-¿Van a abrir la temporada antes de que llegue la vacuna o está supeditada a que se vacunen los grupos de riesgo?

-La reactivación no está supeditada a la vacuna sino a las normativas sanitarias que rijan en cada momento. Hoy no puede realizarse, pero ni bien se habilite la actividad desde el gobierno nacional vamos a trabajar para que pueda haber turismo. No está vinculado a la llegada de la vacuna.

-¿Se está previendo el traslado de personas en algún radio especial, o se podrá ir a veranear sin importar la distancia desde el hogar?

-Va a depender de lo que disponga la autoridad sanitaria. Vamos a trabajar con los municipios para hacer cumplir protocolos y recibir turistas que puedan disfrutar de las vacaciones. En principio, no estamos pensando en poner restricciones respecto a la distancia en la cual uno podrá desplazarse para llevar adelante actividades turísticas, sino en las medidas que se tomen.

-¿Están analizando un modelo por regiones, como hizo Neuquén, que abrió al turismo por zonas? ¿O se podrá ir desde Carmen de Patagones a veranear a Mar del Plata?

-No estamos viendo un modelo por regiones para habilitar la actividad. Lo que estamos viendo con el coronavirus es que rápidamente se difunde. Se trasmite de un lado a otro. En distintas experiencias donde se pretendieron abrir corredores turísticos en regiones, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias, muchas veces se tuvo que volver atrás por los contagios. Se probó que ese modelo no era viable dadas las características de la enfermedad. No estamos pensando en ese modelo. Sí en una reactivación en toda la provincia bajo las condiciones que oportunamente rijan para los desplazamientos.

-¿Los hoteles, bares y restaurantes de la Costa podrán abrir? ¿O solo las casas particulares se podrán alquilar?

-Tenemos protocolos de hoteles, bares y restaurantes ya aprobados para gran parte de la provincia, que actualmente están en fase cuatro y fase cinco, donde ya se llevan adelante sobre todo actividades gastronómicas. La idea es que esté abierta toda la oferta de servicios, siempre y cuando se cumplan las normativas y los protocolos. Con las casas particulares también van a tener que establecerse protocolos para alquiler. Nuestra idea es que estén disponibles la mayor cantidad de servicios posibles en todos los centros de veraneo y en todos los destinos turísticos de la provincia.

-¿Cuál es la pérdida del sector en la provincia?

-No la tenemos. Acá en la provincia hay una informalidad altísima. Por ejemplo: entre los hoteles y campings hay registrados 550 operadores y en la realidad no hay menos de 6000. Ni el diez por ciento está inscripto en el registro. La informalidad es un problema que estamos tratando de resolver. Es más difícil también evaluar los daños, porque hay mucha informalidad.

-¿Cuándo podría comenzar la temporada?

-No diría temporada, sino reactivar la actividad turística. Ni bien haya disposiciones sanitarias para nosotros es muy importante que se ponga en marcha la actividad lo más rápido posible. No tenemos estimación, pero en la medida que la cuestión epidemiológica se vaya ordenando bajo ciertos límites y no estemos en una curva de contagio en crecimiento y se puedan ir restableciendo las actividades pensamos en hacerlo lo más rápido posible por eso estamos trabajando tanto en los protocolos con el sector. La temporada de verano va a poder comenzar en los tiempos habituales. Claramente va a ser distinta a las que estamos acostumbrados.

-¿Hay posibilidades que se extienda en marzo con postergación del inicio de clases para apoyar al sector del turismo?

-La decisión respecto al calendario de clases no es de nuestro ministerio, pero estoy permanentemente en diálogo con la directora general de Cultura y Educación para que eventualmente el calendario de clases cumpla con las necesidades del sistema educativo pero que también tome en cuenta el impacto del sector turístico para que se pueda encontrar un equilibrio para apoyar a un sector que la viene pasando muy mal y que necesita tener una extensión para que los diferentes operadores del sector puedan desarrollar sus actividades. El diálogo es permanente.