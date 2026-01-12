Verano: para el gobierno de Kicillof, hay una caída del consumo en las playas bonaerenses

MAR DEL PLATA.- La mirada del gobierno provincial sobre la temporada estival en curso advierte sobre una merma en el movimiento de visitantes a la costa atlántica y hace particular hincapié en una más notoria caída de los niveles de consumo.

“Es una temporada que, por ahora, viene un poco abajo del año pasado, que ya había sido una temporada floja”, anticipó en las últimas horas el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Mucho más contundente fue el gobernador Axel Kicillof, que estuvo en plan de descanso por esta zona. Este lunes retomó la actividad oficial en Miramar con la inauguración de escuelas de verano y afirmó desde allí: “Queremos apuntar a la mejor temporada y el obstáculo tiene nombre y apellido: Javier Milei”, dijo.

Responsabilizó a la gestión nacional de generar condiciones económicas que dificultan la posibilidad de vacacionar y, al mismo tiempo, un escenario macro que por cuestiones de paridad cambiaria llevan a que sea muy tentador y elegido viajar al exterior.

“Brasil tiene récord, Punta del Este también tiene récord con argentinos”, describió al hacer un repaso de este arranque de año y de una dinámica de veraneantes en la que prevalece, como pocas veces en los últimos tiempos, una incidencia del turismo al exterior.

Kicillof insistió con el rol determinante que debe tener el Estado para respaldar al sector productivo y todas las aristas que lo sostienen. En ese sentido, recordó que la provincia de Buenos Aires, a pesar de los recortes presupuestarios que sufrió desde la administración nacional, mantiene obras públicas en ejecución, entre ellas rutas nuevas o en reparación que están relacionadas con mejorar el corredor vial que llega a la costa atlántica. En este caso, la repavimentación de la ruta 2 y la ampliación como autovía de la 11, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

Bianco, en aquellas declaraciones en una entrevista con el diario La Capital, hizo hincapié en que los datos que viene relevando en su recorrida por distintos distritos con frente de playa coinciden en que “hay poco consumo, algo que ya se venía viendo durante todos los fines de semana”. En cuanto al volumen de arribos, se permitió esperar a que las estadísticas oficiales le aporten una información más confiable.

“Una gran parte de la población está teniendo muchísimos problemas de ingresos, algunos por falta de empleo y otros por insuficiencia de ingresos”, describió quien es la mano derecha de Kicillof en esta administración provincial.

También apunto a otra franja que, quizás con otro perfil económico, ha encontrado una oportunidad de viajar al exterior, en particular Brasil. “El gobierno nacional no hace nada para tener una buena temporada”, dijo en esa entrevista y cuestionó que desde las cercanías de Milei no han tenido acercamiento ni “plantearon ningún esquema promocional para la provincia ni para otros destinos”.

La dinámica del sector tuvo un muy fuerte pico en Año Nuevo, al mismo tiempo que en buena parte del país −y en particular el área metropolitana de Buenos Aires− se registraba una ola de calor y en la costa se daban condiciones de muy buen tiempo, también con altas temperaturas.

El resultado fue un repunte importante de reservas para esa fiesta de Año Nuevo e incluso para el fin de semana que siguió, quizás el más rendidor hasta el momento de lo transcurrido en esta quincena.

Desde la gestión provincial se reivindica la responsabilidad asumida en términos de brindar condiciones que favorezcan y potencien al turismo interno y en particular en la provincia de Buenos Aires. En esta época, con mayor incidencia en los destinos de playa y con foco central en Mar del Plata, siempre el más concurrido.

En esa búsqueda destacan todo el despliegue de medidas que implementaron que comienzan con el habitual Operativo De Sol a Sol, que resaltan como “el más importante de la historia de la provincia” por cantidad de policías afectados a la seguridad de las ciudades turísticas. También los servicios de salud pública que acompañan esos destinos y rutas y los planes oficiales que alientan el objetivo vacacional. Mencionan descuentos por reintegros con la billetera digital Cuenta DNI, del Banco Provincia, y préstamos blandos apuntados en particular a viajes, entre otros incentivos.

“Seguimos acompañando y reforzando mientras el gobierno nacional, en turismo, no hizo nada”, afirmó Kicillof y remarcó la insistencia en apuntalar esta actividad porque “tenemos la principal provincia turística y se necesita laburo”.