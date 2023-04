Viajó a Estados Unidos, su historia no convenció a las autoridades de Migraciones y lo deportaron por cinco años

escuchar

Un joven argentino quiso viajar a Estados Unidos para permanecer allí por unos meses pero nada salió como lo había previsto. Al arribar a Miami, las autoridades de Migraciones lo frenaron, le pidieron explicaciones y no pudo pasar del aeropuerto. Después de un interrogatorio le rechazaron la Visa y se volvió con la prohibición de regresar por cinco años.

La historia de Ignacio de Luca se volvió viral en TikTok. El joven desarrolló los argumentos que le dieron para no permitirle el paso, una situación llamativa. De Luca ya había vivido cinco meses en la nación norteamericana tiempo atrás sin ningún inconveniente. A través de la plataforma, el joven sostuvo que lo expulsaron como resultado del flujo migratorio.

En el video, De Luca contó que interrumpió su estadía inicial en Estados Unidos por el fallecimiento de su abuela en la Argentina, y dado que su madre se encontraba sola, regresó. Al querer retornar, apareció el problema. “Estuve seis meses acá, el tiempo que te recomienda estar, cuando me volví a ir a Miami en febrero pasó por la línea de migraciones, como siempre, y el hombre empieza a hacer las preguntas clásicas” , narró.

Un joven argentino contó su experiencia en TikTok

El empleado estadounidense, del área de control migratorio, le señaló que sabía que había estado cinco meses con anterioridad en el país. Sin embargo, quiso saber cómo había hecho para costear sus gastos durante ese tiempo. El joven aludió a negocios, dijo que “tenía cosas” que le generaban ingresos en la Argentina.

Sin embargo, esa explicación no terminó de convencer al empleado. Por eso mismo, le pidieron que espere y lo invitaron a pasar a “un cuartito” donde una empleada le inició un exhaustivo interrogatorio con las mismas preguntas.

“ La verdad que no te creo ”, le respondió la empleada, según contó De Luca. “Acá está viniendo mucha gente para quedarse”, le señaló. Y acto seguido, le pidió su teléfono celular con todas sus claves. Le aseguraron que si no encontraban nada extraño lo dejarían ingresar sin inconveniente.

Ignacio de Luca mostró su visa rechazada en TikTok. Captura

Según el plan original, De Luca pensaba ir de Miami a Orlando y luego regresar a la Argentina. “Yo llevé todos los comprobantes de los vuelos y también tenía una reserva de un hotel en Orlando”, agregó. Su confianza se desmoronó con el tiempo.

Después que le pidieran su teléfono, dos policías del aeropuerto lo acompañaron a buscar sus pertenencias y luego, de vuelta, ya en el “cuartito” le observaron con detalle una valija grande, otra más pequeña, la mochila.

“Me palparon, me midieron y me pesaron ”, continuó con su relato. De Luca agregó que también le cortaron los cordones de una zapatilla, y los de una campera, y que también le quitaron un reloj. Dijo que lo “dejaron sin nada”.

“ Me metieron en una celda prácticamente durante un rato largo”, añadió. Después de un tiempo, el empleado que le había retirado el celular lo llevó al “cuartito”. Allí, la agente le admitió que no había encontrado nada que lo pudiera comprometer. Pero aún así, dijo, que no lo dejarían pasar.

La empleada del área de Migraciones le afirmó que el país estaba recibiendo muchas personas con intenciones de quedarse y que, para evitar riesgos, le bloquearían el paso. “Estaba devastado, me permitieron hacer una sola llamada, me comuniqué con mi vieja y luego me volvieron a llevar a la celda”, contó.

A esa altura, la situación se había vuelto toda una pesadilla. El joven había llegado a Miami a las 7 de la mañana y estuvo demorado hasta las 20, gran parte de ese tiempo retenido en la celda.

El joven detalló los argumentos que le dieron

Al caer la noche, otro hombre lo fue a buscar y le comunicó que estaba por salir el avión que lo devolvería a la Argentina. Dos policías lo acompañaron hasta dentro de la nave y le dieron su pasaporte al piloto. No se lo entregaron hasta que pisó suelo argentino, ya con la prohibición de poder entrar a Estados Unidos por cinco años.

LA NACION