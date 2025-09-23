Video: así fue el choque en General Paz y Libertador con 9 vehículos involucrados

Un siniestro vial múltiple ocurrió este martes por la mañana en la avenida General Paz. La colisión, que tuvo lugar a la altura de la avenida del Libertador en sentido al Río de la Plata, afectó a nueve vehículos y generó importantes demoras. Una filmación de seguridad registró la secuencia del choque en General Paz y Libertador.

Cómo es el video que muestra el choque de la General Paz

Un video captado por las cámaras de seguridad de la zona muestra el momento exacto de la colisión. En las imágenes se observa cómo un micro, sin pasajeros a bordo, pierde el control por causas que todavía se investigan.

Nueve vehículos, entre ellos un microbús sin pasajeros, participaron en la colisión SAME

A raíz de esta maniobra, el colectivo comienza a impactar desde atrás a los automóviles que circulaban en fila por delante. La filmación también revela la reacción de otro conductor, quien acelera su marcha para evitar el impacto al notar la situación. El incidente ocurrió poco después de las nueve de la mañana.

El operativo de emergencia y el saldo de asistidos

Efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en el lugar del hecho. Los equipos médicos asistieron a un total de nueve pacientes, siete hombres y dos mujeres. Según la información oficial, un hombre de 50 años, conductor de un Volkswagen Bora, presentó politraumatismos. Pese a su cuadro, se negó a ser trasladado a un centro de salud.

Personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad interrumpió el tránsito en la autovía a la altura de la calle Arcos, en el barrio de Núñez. La medida facilitó el trabajo de los médicos y paramédicos. La empresa concesionaria Autopistas del Sol informó a través de la red social X sobre el siniestro y recomendó a los conductores circular con precaución.

En una publicación posterior, la compañía amplió los detalles. “En el incidente estuvieron involucrados al menos nueve vehículos, sin heridos”, comunicó la empresa. Este dato contrasta con el parte del SAME.

Autopistas del Sol añadió que tres carriles permanecieron obstruidos y que personal y grúas trabajaron para despejar la traza. Las tareas de remoción finalizaron cerca de las 12 del mediodía, momento en que el tránsito quedó liberado por completo.

El fuerte choque en General Paz y Libertador

Un antecedente reciente en la misma autovía

Días atrás, un incidente similar ocurrió en la avenida General Paz. Cuatro automóviles protagonizaron un choque en cadena en la intersección con la calle García de Cossio, a la altura del barrio de Liniers. Aquel siniestro dejó un saldo de tres heridos y paralizó el tránsito, ya que uno de los rodados quedó en medio de la autopista.

El accidente se produjo cerca de las 11.30, en un momento de alta circulación. Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Gol gris, que resultó con daños leves en su parte trasera y cuyo conductor no requirió asistencia. También participaron un Chevrolet Corsa gris y una camioneta Chevrolet Trailblazer. Esta última sufrió la destrucción parcial de sus partes frontal y trasera.

La concesionaria vial informó sobre el hecho a través de su cuenta oficial (X, @AutopistasDelSol)

El conductor de la camioneta, un hombre de 46 años, fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos. El ocupante del otro vehículo, un hombre de 58 años, sufrió las heridas de mayor gravedad. Fue derivado al Hospital Santojanni con un diagnóstico de trauma cerrado de tórax.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.