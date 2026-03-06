Video: así fueron los incidentes entre los vecinos y la Policía tras el derrumbe en Parque Patricios

Este viernes al mediodía en Parque Patricios, los vecinos del predio donde el martes se derrumbó un estacionamiento se enfrentaron a la Policía. Los damnificados acusaron a la empresa constructora de “borrar pruebas” e intentaron entrar al lugar a la fuerza. Imágenes exclusivas de LN+.

Incidentes en la puerta del complejo de Parque Patricios

Las familias afectadas por el hecho se concentraron desde el mediodía para reclamar la actividad en zona del derrumbe.

“A nosotros no nos dejan sacar nuestras pertenencias, pero le están dejando borrar las evidencias a la constructora”, señaló un hombre, visiblemente conmovido por la situación, ante un móvil de LN+.

Hubo forcejeos entre los vecinos y la Policía

En el medio del desmadre, los denunciantes pidieron la presencia de la fiscal a cargo del caso en el lugar y del jefe de la Policía para evitar que los incidentes escalen. Pero los forcejeos continuaron.

El cruce entre las fuerzas del orden y los vecinos se extendió durante varios minutos, con empujones y golpes de puño. Hasta el momento no se informaron heridos.

Vecinos intentaron ingresar a la fuerza

“Me ahorcaron a mí y a mi bebé”, fue otro testimonio que recopiló LN+ por parte de uno de los vecinos desalojados. Sobre las acusaciones a la empresa constructora, los damnificados que se hicieron presentes en Parque Patricios insistieron en que “se saltean pasos y están limpiando los escombros que son prueba de la investigación del derrumbe”.

Otra de las hipótesis que barajan los vecinos es que, con el retiro de los escombros, lo que se está haciendo es sacar las pruebas para realizar los ensayos destructivos y comparar con los cálculos.

Noticia en desarrollo