Video: así se hundieron los barcos en Santa Cruz por las ráfagas de viento

Un violento temporal de viento afectó este lunes la Patagonia y provocó severas consecuencias en la infraestructura de tres provincias. En el puerto de Caleta Paula, el oleaje extremo causó el naufragio de tres barcos en Santa Cruz, mientras que las intensas ráfagas generaron incendios en Río Negro y múltiples destrozos en Chubut. Las autoridades provinciales suspendieron las clases y restringieron la circulación en rutas como medidas de seguridad.

Cómo fue el hundimiento de las embarcaciones en Caleta Olivia

Las condiciones climáticas extremas en la costa de Santa Cruz provocaron el hundimiento de tres barcos pesqueros este lunes. Las embarcaciones afectadas pertenecen a la Flota Amarilla (dedicada a la pesca artesanal) y fueron identificadas como Yakisa, Barracuda y Alborada. El incidente ocurrió en el Puerto de Caleta Paula, en la localidad de Caleta Olivia, a raíz del fuerte oleaje que produjeron los vientos de hasta 130 kilómetros por hora.

En Santa Cruz se registraron vientos de hasta 130 kilómetros por hora

La Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC) comunicó que los reportes iniciales no registraron personas lesionadas. Las autoridades portuarias esperan una disminución en la intensidad de las ráfagas para comenzar con las tareas operativas de recuperación.

La Prefectura Naval Argentina coordina las acciones para el rescate de las naves una vez que las condiciones de seguridad lo permitan. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial activó un protocolo ante el anuncio del temporal, que incluyó la suspensión de clases y el cierre de rutas en toda la provincia.

Las ráfagas voltearon un puesto de comidas. Fuente: Gobierno de Santa Cruz

Qué destrozos provocó el temporal en Chubut

Chubut fue la provincia con los registros de viento más intensos, con ráfagas que superaron los 150 kilómetros por hora en Comodoro Rivadavia. Esta situación llevó a las autoridades a declarar la emergencia climática. Datos internos de estaciones de medición en áreas petroleras, como Cerro Dragón, indicaron un viento constante de 312 km/h y una ráfaga máxima de 352 km/h, valores inéditos para la región.

Los daños materiales fueron significativos. En el barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia, el viento arrancó el techo completo de un edificio. En una sucursal del supermercado Chango Más, parte del tinglado se desplomó sobre el estacionamiento sin causar heridos.

Voladura de techos en Comodoro Rivadavia

Los servicios de emergencia locales realizaron más de cien intervenciones por caída de árboles, postes de luz, voladuras de techos y dos incendios de pastizales. Los cortes de energía afectaron el sistema de acueductos y el suministro de agua. El gobierno provincial restringió la circulación en las rutas principales y suspendió la actividad laboral para el personal no esencial.

Cómo sigue el alerta meteorológico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las alertas naranja y amarilla por vientos fuertes para Santa Cruz y Chubut durante este martes 18 de noviembre. Los pronósticos indican que la intensidad de las ráfagas comenzará a disminuir de forma gradual en las próximas horas.

El COE de Santa Cruz definirá este martes la reanudación de las clases en las escuelas y las condiciones de circulación en las rutas provinciales, especialmente en la zona costera, la más afectada por la tormenta. Mientras tanto, en las tres provincias patagónicas, los equipos de emergencia continúan con las tareas de asistencia y reparación de los daños ocasionados por el temporal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.