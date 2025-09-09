LA NACION

Video: caos en Panamericana tras un choque múltiple entre siete vehículos

El hecho ocurrió en la zona de Florida, muy cerca de la avenida General Paz; por el accidente se produjeron demoras en la unión de los ramales Pilar, Campana y Camino del Buen Ayre; no hubo heridos

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Uno de los autos involucrados en el choque múltiple de Panamericana
Uno de los autos involucrados en el choque múltiple de Panamericana

Caos vehicular: eso vivieron durante esta mañana cientos de personas que intentaron ingresar a la Ciudad de Buenos Aires desde la autopista Panamericana. Por un choque múltiple que involucró siete vehículos, se produjeron demoras y congestiones que se extendieron por varias horas.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada
Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada

El siniestro se produjo mientras los automóviles circulaban por el carril rápido y a una distancia poco prudencial. Los accidentados fueron auxiliados por personal del SAME de la provincia de Buenos Aires y empleados de Autopistas del Sol, empresa encargada de la concesión de la traza.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada
Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada

Por el hecho no se reportaron heridos y las demoras producidas se extendieron hasta la unión de los ramales Pilar, Campana y Camino del Buen Ayre. De los siete automóviles involucrados, cuatro continuaron su circulación mientras los tres restantes fueron removidos por la “plancha”, nombre con el que se identifica a la grúa encargada de remolcar otros vehículos.

También hubo un incendio

Además del choque múltiple y también sobre Panamericana a la altura del km 21, en la zona de Boulogne, se incendió un micro escolar. En cuestión de segundos el fuego se apoderó de la unidad, formando una columna de humo que se vio desde distintos puntos del AMBA.

Panamericana: se incendio un micro escolar en el km 21
Panamericana: se incendio un micro escolar en el km 21

Aun se desconocen los móviles del siniestro y, hasta el momento, no hay heridos.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. La historia del estudiante de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores del mundo
    1

    La historia del adolescente de Lanús que fue elegido entre los 10 mejores estudiantes del mundo

  2. Rige una alerta por vientos fuertes y lluvias para este martes
    2

    Hay alertas naranjas y amarillas por nevadas, lluvias y viento Zonda para este martes 9 de septiembre: las provincias afectadas

  3. El distrito donde resistió el mileísmo y el colegio bilingüe que irrumpió como el epicentro violeta
    3

    El distrito de zona norte donde resistió el mileísmo y el colegio bilingüe que irrumpió como el epicentro violeta

  4. Las terapias psiquiátricas que podrían ayudar a la curación del cerebro después de un ACV
    4

    Apuesta de la ciencia: las terapias psiquiátricas que podrían ayudar a la curación del cerebro después de un ACV

Cargando banners ...