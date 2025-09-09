Video: caos en Panamericana tras un choque múltiple entre siete vehículos

Caos vehicular: eso vivieron durante esta mañana cientos de personas que intentaron ingresar a la Ciudad de Buenos Aires desde la autopista Panamericana. Por un choque múltiple que involucró siete vehículos, se produjeron demoras y congestiones que se extendieron por varias horas.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada

El siniestro se produjo mientras los automóviles circulaban por el carril rápido y a una distancia poco prudencial. Los accidentados fueron auxiliados por personal del SAME de la provincia de Buenos Aires y empleados de Autopistas del Sol, empresa encargada de la concesión de la traza.

Choque multiple y caos en Panamericana durante esta madrugada

Por el hecho no se reportaron heridos y las demoras producidas se extendieron hasta la unión de los ramales Pilar, Campana y Camino del Buen Ayre. De los siete automóviles involucrados, cuatro continuaron su circulación mientras los tres restantes fueron removidos por la “plancha”, nombre con el que se identifica a la grúa encargada de remolcar otros vehículos.

También hubo un incendio

Además del choque múltiple y también sobre Panamericana a la altura del km 21, en la zona de Boulogne, se incendió un micro escolar. En cuestión de segundos el fuego se apoderó de la unidad, formando una columna de humo que se vio desde distintos puntos del AMBA.

Panamericana: se incendio un micro escolar en el km 21

Aun se desconocen los móviles del siniestro y, hasta el momento, no hay heridos.