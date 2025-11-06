Video: cómo es la zona donde navegaba la mujer que recibió un disparo en Escobar

El domingo por la tarde en el Arroyo Correntino, en Escobar, un cauce que se caracteriza por el canto de los pájaros y el agua serena, se vivió un hecho insólito. Ana Marquis navegaba en una lancha junto a otras siete personas cuando recibió un balazo de un arma calibre 22. LN+ fue hasta el lugar de los hechos y conversó con Martín, uno de los tripulantes para reconstruir la secuencia que casi termina con la vida de la mujer.

Escobar: una mujer recibio un disparo

“Fue tipo seis de la tarde. En ese momento Ana dice: ‘Me pegó algo, me falta el aire’. Después vimos las manchas de sangre, no entendíamos nada”, reconstruyó Martín. Según su relato, tanto él como el resto de los tripulantes tardaron varios minutos en percatarse que se trataba de una herida de arma de fuego.

“Cuando los médicos nos lo confirmaron, nos quedamos en shock. Al parecer se trata de una bala de calibre 22. Un arma que, si el disparo le daba en el cuello o la cabeza, la mataba”, relató Martín. El impacto fue a la altura del omóplato de la mujer.

¿De dónde salió el disparo?

En su testimonio al móvil de LN+, que brindó sin mostrar su rostro por temor a represalias, Martín expuso: “Fueron varios disparos pero, por suerte, solo impactó uno. Salieron todos de una zona en la que hay varias casillas donde viven isleños”. En palabras de uno de los acompañantes de María, “es una zona muy tranquila”.

Consultado sobre las hipótesis que podrían haber motivado esta acción que por una cuestión de centímetros no terminó en tragedia, Martín dejó entrever que “puede ser o porque les molesta el ruido de las lanchas, o por temor a que le dañen los botes pesqueros, que tienen estacionados en esa parte”.

“Nos angustiamos tanto que hasta llegamos a pensar en dejar de navegar para siempre”, subrayó el Martín. Hasta el momento, por el hecho no hay detenidos y Ana Marquis permanece internada bajo observación en el hospital Otamendi.